Суд в Грузии прекратил преследование двух противников свадьбы родственников Лаврова

13 сентября 2023, 18:15

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Суд не нашел признаков правонарушения в делах двух активистов, задержанных на акции протеста против свадьбы в Грузии родственника министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и прекратил их административное преследование.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня стало известно, что суд в Грузии прекратил преследование активистов Лаши Парулавы и Георгия Ломидзе, задержанных 20 мая во время акции протеста против свадьбы родственников Сергея Лаврова в Кахетии. Гурджаанский районный суд отложил слушания по делам еще 14 активистов, задержанных на акции протеста.

20 мая на акции протеста у гостиницы "Кварлис тба" (Озеро Кварели) в Кахетии были задержаны 16 человек, полиция инкриминировала всем административные правонарушения. Спустя сутки все задержанные были освобождены. Участники акции протестовали против проведения в Грузии свадьбы родственника главы МИД России Сергея Лаврова. Часть гостей свадьбы была доставлена из отеля "Ахашени" в гостиницу "Озеро Кварели" на микроавтобусах, и протестующие забросали микроавтобусы яйцами. В тот же день президент Саломе Зурабишвили заявила, что участники свадьбы уже покинули Грузию.

Сегодня Гурджаанский районный суд прекратил административные дела в отношении двух участников протестов против свадьбы родственника Лаврова в Кахетии, сообщила неправительственная организация "Ассоциация молодых адвокатов" (GYLA ), представлявшая в суде интересы активистов. Такое решение суд принял, так как факт совершения административного правонарушения не был подтвержден, говорится в сообщении на сайте неправительственной организации.

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