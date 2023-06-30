Два противника свадьбы родственника Лаврова в Грузии признаны невиновными

30 июня 2023, 01:35

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Суд прекратил преследование активистов Лаши Парулавы и Георгия Ломидзе, задержанных 20 мая во время акции протеста против свадьбы родственников Сергея Лаврова в Кахетии.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая на акции протеста у гостиницы "Кварлис тба" (Озеро Кварели) в Кахетии были задержаны 16 человек, полиция инкриминировала всем административные правонарушения. Спустя сутки все задержанные были освобождены.

Участники акции протестовали против проведения в Грузии свадьбы родственника главы МИД России Сергея Лаврова. Часть гостей свадьбы была доставлена из отеля "Ахашени" в гостиницу "Озеро Кварели" на микроавтобусах, и протестующие забросали микроавтобусы яйцами. В тот же день президент Саломе Зурабишвили заявила, что участники свадьбы уже покинули Грузию.

Представитель партии "Единое национальное движение" Лаша Парулава и активист Георгий Ломидзе были обвинены в мелком хулиганстве: 20 мая в Кахетии они требовали, чтобы полицейские освободили всех задержанных противников российской свадьбы.

Судья районного суда Сигнахи 29 июня постановила прекратить административные дела Парулавы и Ломидзе, указав, что полиция не представила достаточных доказательств их виновности в мелком хулиганстве.

Парулава по итогам заседания отметил, что полиция не смогла предъявить суду никаких доказательств их правонарушения. Он выразил благодарность своему адвокату в эфире телеканала "Формула".

Административные дела других 16 задержанных 20 мая рассматривал Гурджаанский районный суд. Двое участников акции по итогам заседания 21 мая получили устное предупреждение, слушания по делам еще 14 активистов были отложены.

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