Подросток арестован после нападения на учителей в школе Ростовской области

13 сентября 2023, 22:31

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Подросток, ранивший трех человек при попытке проникнуть с ножом на территорию школы в Неклиновском районе Ростовской области, взят под стражу по делу о попытке убийства.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области подросток при попытке пройти с ножом в школу ранил несколько человек, которые его останавливали. По версии следствия, ученик хотел отомстить учителю за плохие оценки. Две учительницы и знакомый одной из них воспрепятствовали проникновению вооруженного подростка в школу. Один из раненных подростком взрослых попал в реанимацию. В отношении подростка заведено дело о попытке убийства.

Суд в Ростовской области арестовал подростка, который подозревается в нападении с ножом в школе Неклиновского района региона, сообщили следователи.

"В отношении подростка, совершившего противоправные действия в одной из школ Неклиновского района, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует представителя следственного управления СКР по Ростовской области "ТАСС".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне 2020 года в Волгоградской области был арестован 14-летний школьник. Следствие решило, что подросток готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. 14 июля 2022 года суд в Ростове-на-Дону признал подростка виновным в подготовке нападения на школу и, посчитав, что юноша общественно опасен, постановил перевести его в стационар специального типа для принудительных медицинских мер. Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор. В феврале 2023 года стало известно, что подросток вместе с матерью уехал из России.

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