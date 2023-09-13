Активисты потребовали от США и Европы добиться освобождения Губада Ибадоглу

13 сентября 2023, 16:49

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США и Европа не должны оставаться безучастными к судьбе Ибада Губадоглу, мировому сообществу следует добиться от властей Азербайджана освобождения арестованного по ложным обвинениям ученого и политика, заявили участники акции в его поддержку.

Как писал "Кавказский узел", задержание и арест азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу вызвали широкий резонанс за рубежом. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Освободить Ибадоглу призвала и правозащитная организация Amnesty International.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

В Вашингтоне перед Белым домом 12 сентября состоялась акция в защиту Губада Ибадоглу с участием азербайджанских активистов, проживающих в США, а также представители ряда международных неправительственных организаций. Среди протестующих был и получающий высшее образование в США сын политика Эмин Байрамлы.

«Моего отца арестовали по совершенно ложным обвинениям. Истинной целью его уголовного преследования является наказание его за антикоррупционные расследования и оппозиционную деятельностью. Целью нашей акции в Вашингтоне было донести эту правду до американской и международной общественности, чтобы были предприняты действия, которые положили бы конец несправедливости против моего отца. Вчера был его день рождения, который он не смог провести в кругу родных. Но я убежден, что скоро мы все с ним увидимся», - рассказал сегодня Эмин Байрамлы корреспонденту «Кавказского узла».

Один из организаторов акции, проживающий в США активист Мурад Гулиев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что акция проводилась с целью демонстрации поддержки Ибадоглу и посылов властям Азербайджана и мировому сообществу.

«Мы продемонстрировали свой протест против административного насилия авторитарного режима в Азербайджане. Людей арестовывают за то, что они требует демократии и фундаментальных свобод. Мы направили месседж властям Азербайджана, что акции протеста будут продолжаться, пока Губад Ибадоглу и другие политзаключенные не будут освобождены», - отметил Гулиев.

Участники акции призвали правительство США, ЕС и мировую демократическую общественность не оставаться безучастными к судьбам Ибадоглу и других политзаключенных в Азербайджане. «США, ЕС, авторитетные международные организации не должны оставаться безучастными. Они должны серьезно повлиять на власти Азербайджана для освобождения Губада Ибадоглу, Бахтияра Гаджиева других политзаключенных и прекращения преследования граждан за реализацию своих свобод», - продолжил Мурад Гулиев.

Акцию поддержали также представители организаций Freedom Now и американского подразделения Amnesty International.

Напомним, 52-летний лидер азербайджанской Партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. Сам Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. 6 сентября ЕСПЧ предписал правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь. 11 сентября брат политика заявил, что в документы с результатами анализов и медицинского обследования Губадоглу содержат признаки фальсификации.

На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

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