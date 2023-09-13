Кандидат от КПРФ потребовала отменить итогов выборов в Геленджике

13 сентября 2023, 11:35

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Марина Антипина, которая баллотировалась в гордуму Геленджика, на одиночном пикете потребовала отменить итоги выборов в 16-м избирательном округе, заявив об их фальсификации.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября кандидат в гордуму Геленджика по 16-му округу Марина Антипина заявила, что на УИК № 0939 наблюдатели насчитали 300 лишних бюллетеней в урнах для голосования. Число заполненных листков не совпало с числом пришедших на участок избирателей, пояснила она.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Кандидат по 16-му округу от КПРФ Марина Антипина вышла на одиночный пикет в Геленджике, протестуя против фальсификации выборов, сообщил сегодня в своем телеграм-канале "Красный темник" член КПРФ Александр Сафронов.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором Марина Антипина стоит с плакатом. "За честные выборы! Требую отменить результаты выборов на 16-м округе. УИКи 0919, 0939 – более 370 украденных голосов!" – написано на плакате.

На видео Антипина обращается к жителям Геленджика. "Сегодня я вынуждена выйти на пикет, потому что итоги выборов меня не устраивают. Были вбросы, которые не дали мне по праву взять второй мандат и защищать ваши интересы… Требую отмены выборов на своем 16-м округе", - говорит в ролике пикетчица.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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