13 сентября 2023, 07:27

Военнослужащий погиб в Армении

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От огнестрельного ранения погиб военнослужащий Алекс Аванесян, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Минобороны Армении дважды обвинило азербайджанских военных в обстрелах позиций - в Гегаркуникской и в Сюникской областях. Военное ведомство Азербайджана заявило об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике. 

Около 19.50 по местному времени (18.50 мск) 12 сентября военнослужащий Алекс Аванесян погиб от огнестрельного ранения, сообщило Минобороны Армении в своем телеграм-канале.

"Солдат погиб в результате полученного огнестрельного ранения. Начато расследование обстоятельств гибели военнослужащего", - сказано в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Другие подробности в телеграм-канале ведомства, по состоянию на 06.30 мск, не приведены.

На армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего в связи с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на границе с Арменией и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают бакинские военные аналитики.

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Примечание:

"Баку предлагает одновременное открыть дороги в Степанакерт через Лачин и Агдам", "Ереванские аналитики назвали пропагандой трактовку Азербайджаном заявлений Ирана", "Баку обвинил Степанакерт в строительстве военных укреплений".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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