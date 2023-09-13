Суд восстановил в должности директора Дома культуры станицы Котляревской

13 сентября 2023, 02:54

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Татьяна Тарасова восстановлена в должности директора Дома культуры станицы Котляревской Майского района. Также суд постановил взыскать в ее пользу сумму среднего заработка и компенсацию морального вреда.

Как писал "Кавказский узел", и.о. главы администрации сельского поселения Котляревская Майского района уволила с должности директора местного дома культуры Татьяну Тарасову "в связи с утратой доверия". Поводом стало то, что Тарасова вовремя не сдала декларацию о доходах. Увольнение директора ДК вызвало возмущение жителей станицы. Государственная инспекция труда сочла увольнение Тарасовой незаконным и рекомендовала обратиться в суд.

Майский районный суд удовлетворил иск Татьяны Тарасовой и восстановил ее в должности.

"Признать незаконным распоряжение местной администрации станицы Котляревская от 07.07.2023 года о прекращении действия трудового договора с Тарасовой Татьяной Ивановной. Восстановить Тарасову на прежней должности. Взыскать средний заработок за время вынужденного прогула... Взыскать 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - говорится в решении суда, которое было вручено Тарасовой 12 сентября.

Тарасова вернулась к своим обязанностям директора Дома Культуры.

Комментариями от администрации станицы Котляревской по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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