Международные правозащитные организации призвали освободить Ибадоглу

13 сентября 2023, 00:56

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Норвежский Хельсинкский комитет, правозащитная организация Publish what you pay и Human Rights Watch в день рождения политика и ученого Губада Ибадоглу призвали власти Азербайджана освободить его.

Как писал "Кавказский узел", задержание и арест политика и ученого Губада Ибадоглу вызвали широкий резонанс в мире. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных Сунна Эварсдоттир. Освободить Ибадоглу призвала правозащитная организация Amnesty International.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Норвежский Хельсинкский комитет (НХК) 12 сентября выступил с заявлением в защиту Губада Ибадоглу.

«Губаду Ибадоглу, известному азербайджанскому ученому и активисту сегодня (12 сентября) исполняется 52 года. Но он сам не сможет задуть свечи на праздничном торте. С 23 июля 2023 года он находится в тюрьме по фальшивым и политически мотивированным обвинениям», - говорится в заявлении организации, опубликованном на ее аккаунте в Facebook*.

При этом подчеркивается, что Ибадоглу не сделал «ничего большего, чем выражал несогласие с политикой своего правительства и публично высказывал свое мнение». «На протяжении многих лет Ибадоглу был одним из смелых лидеров гражданского общества в Азербайджане, готовых исследовать такие опасные темы, как коррупция, нарушения прав человека, и отстаивают права человека и демократические принципы в стране. Его активизм проливает свет на многие истины, которые азербайджанские власти предпочли бы скрывать, и он дорого платит за свой смелый и законный труд. Восхищаясь его активностью и самоотверженностью, НXК повторяет призыв к его немедленному и безусловному освобождению Губада Ибадоглу», - говорится в заключении заявления.

Международная организация прозрачности «Публикуйте, что платите» (Publish What You Pay (PWYP)) накануне дня рождения Ибадоглу инициировала кампанию по сбору подписей под петицией с требованием к властям Азербайджана освободить политика.

«Мы выступили с заявлением, в котором требуем его немедленного освобождения и призываем компании и международные институты, связанные с Азербайджаном, использовать свои рычаги воздействия, чтобы обеспечить гуманное обращение с Губадом и немедленное освобождение», - говорится в обращении организации к своим сторонникам и единомышленникам, к которой прилагается форма для заполнения.

Сбор подписей будет продолжаться до 25 сентября.

Подписать петицию с требованием к президенту Азербайджана освободить Ибадоглу призвала и международная правозащитная организация Human Rights Watch. Поддержать петицию можно на аккаунте замдиректора организации по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер.

«Поздравляем с днем рождения Губада Ибадоглу, активиста из Азербайджана. С днем рождения, мой друг. Губаду сегодня (12 сентября) исполняется 52 года, но свой день рождения он проводит за решеткой после ареста по сфабрикованным обвинениям. Губад не должен провести еще один день рождения в тюрьме. Призовите президента Азербайджана освободить Губада Ибадоглу», - написала она.

Ко дню рождения Ибадоглу приурочена и международная кампания «52 акции в 52 городах», которая проходит в различных городах мира.

«Эти акции проводятся в различных формах - в виде флешмобов, публикаций в социальных сетях. В них участвуют как представители известных международных организаций и ведущих академических кругов, лично знакомые с Губадом, знакомые с его исследованиями, политической деятельностью, так и простые люди, узнавшие о преследовании поборника свободы в Азербайджане из СМИ социальных сетей. Акции проходят под лозунгом «Свободу Губаду Ибадоглу!» - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» брат политика Галиб Байрамов.

Он отметил, что информацию, фото и видеоматериалы об акциях он будет публиковать в социальной сети Facebook*.

52-летний лидер азербайджанской Партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Брат оппозиционера добавил, что новое обвинение предъявлено на основании файлов из компьютеров, которыми ученый не пользовался. Ибадоглу отвергает обвинения. Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. 2 сентября брат арестованного сообщил, что состояние здоровья политика ухудшается в камере СИЗО. 6 сентября ЕСПЧ предписал правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь. 11 сентября брат политика заявил, что в документы с результатами анализов и медицинского обследования Губадоглу содержат признаки фальсификации.

На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

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