10 сентября 2023, 20:00

Кандидат зафиксировал нарушения на двух участках в Геленджике

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Сейфы с бюллетенями на двух участках в Геленджике сегодня оказались опечатанными иначе, чем перед закрытием участков, заявил кандидат в депутаты гордумы, предположив, что сейфы ночью были вскрыты.

Как писал "Кавказский узел", о нарушениях на выборах в Геленджике, где проводятся выборы в гордуму, заявила сегодня кандидат Марина Антипина. По ее данным, на одном из участков число заполненных бюллетеней на 300 превысило число пришедших избирателей. Вчера, 9 сентября, стало известно, что на участке в Геленджике полицейские задержали представителя одного из кандидатов Валентину Шостак по жалобе членов избиркома на то, что она вела съемку заполненных бюллетеней.

С 2021 года по решению ЦИК России выборы проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября, но в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Сообщение от имени кандидата о нарушении в селе Архипо-Осиповка (относится к Геленджику) размещено сегодня на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*.

"Кандидат в депутаты думы Геленджика […] Иван Лапин пришел сегодня утром на избирательные участки 0936 и 0938 в Архипо-Осиповке и обнаружил, что ночью были вскрыты сейфы с сейф-пакетами, в которых хранились использованные бюллетени за 9 сентября", - говорится в публикации.

Иван Лапин в своем телеграм-канале опубликовал сегодня фотографии сейфов, сделанные, как утверждается, вчера и сегодня. На опубликованных фото видно, что ленты на сейфах повреждены и наклеены иначе. Лапин предположил, что ночью сейфы были вскрыты. "Даже не постарались особо наши друзья, фальсификаторы", - говорится в его публикации.

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Примечание:

"Наблюдатель в Геленджике счел давлением вручение повестки на участке", "Кандидаты от четырех партий борются за места в горсоветах Ингушетии", "Выборная кампания в Майкопе показала снижение уровня конкуренции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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