Amnesty International призвала Баку освободить Губада Ибадолгу

10 сентября 2023, 02:00

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Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Азербайджана немедленно освободить оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу и обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Как писал "Кавказский узел", задержание и арест политика и ученого Губада Ибадоглу вызвали широкий резонанс в мире. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных Сунна Эварсдоттир. Преследование Ибадоглу носит политический характер, заявила она. 9 сентября Европарламент включил в повестку срочных дебатов обсуждение преследования Ибадоглу.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Состояние здоровья незаконно задержанного азербайджанского учёного и политического активиста Губада Ибадоглу серьезно ухудшается, отметила 9 сентября исследователь Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Наталья Нозадзе.

«Арест Губада Ибадоглу по сфабрикованным обвинениям – это ещё один пример того, как азербайджанские власти неправомерно используют систему уголовного правосудия для борьбы с инакомыслием и мирными критиками. Обращение с ним во время содержания под стражей лишь усугубляет ситуацию. Губад Ибадоглу должен быть немедленно и безоговорочно освобождён, а виновные в жестоком обращении с ним привлечены к ответственности», - приводятся слова Нозадзе в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» пресс-релизе Amnesty International.

Родственники учёного и активиста, у которого диабет и сердечные заболевания, сообщили Amnesty International, что состояние его здоровья значительно ухудшилось после задержания в июле. «По их словам, они крайне обеспокоены тем, что отсутствие регулярного доступа к необходимой медицинской помощи и лекарствам может нанести непоправимый вред его здоровью, далее отмечается в сообщении. «До освобождения Губада власти обязаны обеспечить ему доступ к самой квалифицированной медицинской помощи, несоблюдение этого требования может быть квалифицировано, как пытки или другие виды жестокого обращения», - резюмировала Нозадзе.

Напомним, 52-летний лидер азербайджанской Партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Брат оппозиционера добавил, что новое обвинение предъявлено на основании файлов из компьютеров, которыми ученый не пользовался. Ибадоглу отвергает обвинения.

Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. 2 сентября брат арестованного сообщил, что состояние здоровья политика ухудшается в камере СИЗО. 6 сентября ЕСПЧ предписал правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь.

Всемирная организация против пыток также призвала освободить Губада Ибадоглу. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

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