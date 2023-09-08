Задержан подозреваемый по делу о смерти контрактника в Миллерово

08 сентября 2023, 11:42

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Следователи возбудили уголовное дело о смерти контрактника Михаила Пичугина, избитого военными в Миллерово, один из подозреваемых задержан, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа в больнице скончался 48-летний контрактник Михаил Пичугин, который проходил в Миллерово военную подготовку и был избит военными. Следователи не возбуждают уголовное дело, пожаловались родственники Пичугина.

Контрактник из Свердловской области Михаил Пичугин, по словам его супруги, в начале августа был переведен в пункт временной дислокации рядом с Миллерово. Там военнослужащий вместе с сослуживцами отправился на речку, и они стали выпивать. Это заметили следившие за порядком военные. Они приковали Пичугина наручниками к дереву и стали его избивать. После избиения он позвонил супруге и рассказал о том, что произошло, а затем был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о смерти 48-летнего контрактника из Свердловской области. По информации двух источников 161.RU в силовых структурах, военных полицейских подозревают в том, что они избили бойца до смерти.

Военное следственное управление Следкома после доследственной проверки возбудило дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", предусматривает до 15 лет лишения свободы), один из подозреваемых задержан, сообщил источник в силовых структурах.

"Сотрудник [военной] полиции задержан в рамках возбужденного уголовного дела", - приводит сегодня его слова 161.ru.

Эту информацию подтвердил другой источник в силовых структурах. Он добавил, что родственникам по-прежнему не отдали тело погибшего. "Судмедэкспертизы провели, но тело до сих пор не отдали", - приводит его слова издание.

Главное военное следственное управление СКР, по состоянию на 11.34 мск, не сообщило на своем сайте о доследственной проверке и возбуждении уголовного дела.

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