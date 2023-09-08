08 сентября 2023, 10:45

Студент из Астрахани осужден по делу о госизмене

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Суд приговорил студента из Астрахани Глеба Вердияна к шести годам колонии и штрафу, признав его виновным в приготовлении к госизмене.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа стало известно, что Мосгорсуд начал рассматривать уголовное дело астраханского студента Глеба Вердияна, обвиняемого в госизмене.

В ноябре 2022 года суд в Москве заключил под стражу 21-летнего Глеба Вердияна. Источник в правоохранительных органах сообщил, что  Вердиян заподозрен в попытке передать секретные документы иностранной спецслужбе.

Мосгорсуд признал Глеба Вердияна виновным в приготовлении к госизмене (часть 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов. "Суд приговорил Глеба Вердияна по части 1 статьи 30, по статье 275 УК РФ к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год", - процитировал 7 сентября сообщение пресс-службы "Коммерсант".

Фабула дела Вердияна неизвестна: процесс прошел в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены, сообщил 7 сентября "Интерфакс".

Статья 275 УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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