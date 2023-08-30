Дело студента из Астрахани о госизмене дошло до суда

30 августа 2023, 21:46

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Уголовное дело в отношении астраханского студента Глеба Вердияна, обвиняемого в госизмене, начал рассматривать Московский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве 7 ноября 2022 года заключил под стражу 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна по делу о госизмене. Источник в правоохранительных органах сообщил, что Вердиян заподозрен в попытке передать секретные документы иностранной спецслужбе.

Уголовное дело о госизмене против Глеба Вердияна рассматривает Московский городской суд. Сегодня должно было состояться очередное заседание, однако обвиняемого не привезли в суд, также на заседании не было никого из родных или знакомых Вердияна, сообщила сегодня "Медиазона"*.

Дело рассматривает коллегия трех судей под председательством судьи Виталия Белицкого. Адвокат Вердияна, который был возле зала суда, отказался назвать свое имя и дату следующего заседания, говорится в публикации.

На сайте Мосгорсуда по данным на 21.40 мск данные о процессе по делу Вердияна не размещены в открытом доступе.

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