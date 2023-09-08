08 сентября 2023, 09:58

Бадалян и Геворкян арестованы на трое суток

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Блогер Мика Бадалян и журналист Sputnik Armenia Ашот Геворкян, задержанные в связи с делом о незаконном обороте оружия, останутся под стражей как минимум на трое суток, сообщила защита. 

"Кавказский узел" писал,  что силовики задержали в Горисе семерых человек по делу о незаконном обороте оружия. Среди них оказались пророссийский блогер и активист Мика Бадалян и журналист агентства "Спутник Армения" Ашот Геворкян. Посольство России в Армении выразило обеспокоенность по этому поводу.

Правоохранители задержали Мику Бадаляна и журналиста Sputnik Armenia Ашот Геворкяна на 72 часа, сообщила журналистам адвокат Лиана Григорян. 

Она пояснила, что следственные мероприятия завершились и теперь Бадалян и Геворгян находятся в следственном отделении Гориса, в камере предварительного заключения.

Григорян называет "абсурдным" преследование Бадаляна и Геворкяна. По ее словам, они не имеют никакого отношения к выдвинутому обвинению.

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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