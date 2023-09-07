07 сентября 2023, 22:48

Группа добровольцев отправлена из Грозного на Украину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения специальной военной операции после подготовки в Российском университете спецназа, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В частности, 21 августа он сообщил об отправке очередной группы бойцов из аэропорта Грозного.

С начала военной операции в зону боевых действий отправлены из Чечни 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев, сообщил 7 августа Рамзан Кадыров со ссылкой на данные спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Группа добровольцев отправилась сегодня утром из Грозного в зону проведения специальной военной операции, сообщил Рамзан Кадыров. "В чеченскую столицу они ранее прибыли из многих субъектов России для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа (город Гудермес)", - написал он в своем Telegram-канале.

Бойцов провожали председатель парламента ЧР Магомед Даудов, врио министра внутренних дел по Чечне - начальник полиции Аслан Ирасханов, начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов, написал он.

"Каказский узел" писал, что в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находились племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики, и бывший заместитель муфтия Чечни Валид Куруев, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

При этом Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - привело его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Руслан Алханов перешел из Чечни на федеральную должность", "Baza: бюджетников в Чечне заставляют ставить лайки руководству", "Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 сентября 2023, 22:13

07 сентября 2023, 21:27

07 сентября 2023, 20:32

  • Восемь активистов задержаны на акции против строительства мусорного полигона у Сарыкума

    Презентация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами прошла на фоне акции протеста местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум. Силовики задержали восемь протестующих, сообщил председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал протесты провокацией, заявив, что за призывами не допустить строительства полигона стоят экономические интересы.

07 сентября 2023, 19:35

07 сентября 2023, 18:45

  • Военный из Калмыкии погиб на Украине

    Санал Горяев погиб на Украине, сообщила администрация Яшкульского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 33 военных из Калмыкии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи