Группа добровольцев отправлена из Грозного на Украину

07 сентября 2023, 22:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения специальной военной операции после подготовки в Российском университете спецназа, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В частности, 21 августа он сообщил об отправке очередной группы бойцов из аэропорта Грозного.

С начала военной операции в зону боевых действий отправлены из Чечни 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев, сообщил 7 августа Рамзан Кадыров со ссылкой на данные спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Группа добровольцев отправилась сегодня утром из Грозного в зону проведения специальной военной операции, сообщил Рамзан Кадыров. "В чеченскую столицу они ранее прибыли из многих субъектов России для прохождения курсов боевой подготовки на базе Российского университета спецназа (город Гудермес)", - написал он в своем Telegram-канале.

Бойцов провожали председатель парламента ЧР Магомед Даудов, врио министра внутренних дел по Чечне - начальник полиции Аслан Ирасханов, начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов, написал он.

"Каказский узел" писал, что в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находились племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики, и бывший заместитель муфтия Чечни Валид Куруев, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

При этом Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - привело его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.