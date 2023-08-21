Кадыров отчитался об отправке группы бойцов на Украину

21 августа 2023, 17:20

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Новая группа бойцов отправлена из Грозного в зону военной операции на Украине, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В частности, 7 августа он сообщил об отправке очередной группы бойцов из аэропорта Грозного.

С начала военной операции в зону боевых действий отправлены из Чечни 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев, сообщил 7 августа Рамзан Кадыров со ссылкой на данные спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Из аэропорта Грозного в зону военной операции вылетела очередная группа бойцов, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "Бойцов провожали […] председатель парламента ЧР Магомед Даудов, врио министра внутренних дел по ЧР - начальник полиции Аслан Ирасханов, начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров и другие", - написал он.

Численность отправленной группы бойцов глава Чечни не уточнил. На кадрах видео, которым проиллюстрирована публикация, видны не менее сотни бойцов.

Напомним, в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находились племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики, и бывший заместитель муфтия Чечни Валид Куруев, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

При этом Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - привело его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

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