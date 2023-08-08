Кадыров назвал число отправленных на Украину бойцов

08 августа 2023, 00:20

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С начала военной операции на Украине в зону военных действий из Чечни отправлены 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В частности, 25 июля он рапортовал об отправке в зону военной операции очередной группы добровольцев. 27 июля он сообщил, что в зону болевых действий из Чечни отправлены более 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. 7 августа Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону военной операции на Украине.

С начала военной операции на Украине в зону военных действий отправлено 29 тысяч бойцов, в том числе 13 тысяч добровольцев. На передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов, сообщил 7 августа председатель парламента Чечни, руководитель регионального штаба по проведению специальной военной операции Магомед Даудов на совещании в Грозном с командирами силовых ведомств по вопроса специальной военной операции. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что с начала спецоперации в Чечне "сформированы три батальона и столько же полков по линии Министерства обороны РФ". "Дополнительно сформировано еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля находились племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми, также в камуфляжной форме.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

При этом Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", — процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

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