Родители школьников в Чанкатаге опасаются за жизнь детей из-за обстрелов

06 сентября 2023, 18:24

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Жители карабахского приграничного села Чанкатаг, регулярно подвергающегося обстрелам, водят детей в школу вопреки опасениям за их жизнь. Школа не оборудована убежищем, во время обстрелов учеников просто переводят в более безопасную часть здания, рассказали сельчане.

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха 3 сентября сообщили об обстреле азербайджанскими военными село Чанкатаг, пострадал местный житель. Глава села отметил, что стрельба с азербайджанской стороны велась в этот день и утром.

Пострадавший находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает, сообщил представитель администрации Мартакертского района корреспонденту "Кавказского узла".

В администрации общины Чанкатаг также заверили, что за пострадавшим наблюдают врачи. "В самой общине продолжается повседневная блокадная жизнь с множеством проблем", - рассказала глава общины Сарун Ванян. "Заработала школа после каникул. Люди обрабатывают свои приусадебные участки. Из-за острого дефицита топлива не можем отвезти местную продукцию из огородов на рынок. В селе дефицит соли, сахара, подсолнечного масла. Лекарств так же нет. Изредка правительство высылает самое необходимое для стариков – от давления, от головной боли и температуры, и то в очень малых количествах. Но медпункт вынужден экономить. Скорую помощь вызываем при сильной необходимости, так как знаем, что у районной больницы скудные запасы топлива. Запасы зерна тоже на исходе, так как не весь урожай удалось собрать из-за обстрелов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Село Чанкатаг расположено в восточной части Нагорного Карабаха, в 13 километрах от райцентра Мартакерт и в 67 километрах от Степанакерта. Проживают до 300 человек, в школе учатся более 60 детей. Работает медпункт, торговые точки. Жители в основном занимаются сельским хозяйством. Село расположено вдоль автомагистрали на протяжении семи километров, рассказали в администрации общины.

В случае обстрелов в каждом доме, здании и строении выделена своя безопасная часть, самими жителями или администрацией, отметили местные власти.

Заместитель директора школы Чанкатага Варсик Арушанян рассказала, что после войны 2020 года линия соприкосновения азербайджанских и карабахских вооруженных сил приблизилась к селу. "Наша школа находится под прямым прицелом азербайджанских военных. Когда начинаются обстрелы, мы переводим детей в более безопасную часть здания. А когда интенсивные обстрелы, остается только ждать, а потом детей срочно забирают родители. К примеру, в конце этого учебного года, экзамен по русскому языку ребята проводили под обстрелами. Пришлось поменять помещение, и подождать, чтоб интенсивность спала, и продолжать экзамен", - отметила Арушанян.

По ее словам, здание школы старое, поэтому убежище не предусмотрено, а строительству школы с убежищем помешала война. Решение, что школа должна работать, приняли сами родители детей, так как посчитали, что "несмотря на периодические интенсивные и не очень обстрелы, на блокады, права детей на обучение должно быть реализовано", добавила Арушанян.

Министр образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Норайр Мкртчян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "к сожалению, большинство сельских общин республики стали приграничными, а школы и дошкольные учреждения подвергаются обстрелу, вместе с жилыми домами". По его словам, проводятся работы по безопасности в учебных центрах сельских общин, но "в основном надеемся, что азербайджанская сторона будет придерживаться режима прекращения огня".

Житель Чанкатага Джамал Давтян рассказал, что пока есть урожай из огорода, и продуктов питания еще хватает. Но в аптеках и магазинах товаров нет. "Очень беспокоит отсутствие лекарств, и соли с сахаром, и нехватка муки. Если так будет продолжатся, то скоро старики не выдержат, начнут умирать. Так как после войны мы потеряли много общинных земель, то держать крупный рогатый скот стало невозможно, кур держать также невозможно, так как не было корма последние полгода. В итоге, нехватка молочного, мяса и яиц. А еще не решен вопрос безопасности. А ведь мы просто хотим спокойно жить на нашей земле, и чтоб наши дети росли в мирной и безопасной стране", - сказал мужчина.

Дочь Алены Айрапетян ходит в третий класс. Она рассказала, что каждый день, посылая дочь в школу, переживает за ее безопасность, так как когда начинаются обстрелы, девочка стоит на месте и затыкает уши, забывая бежать в безопасное место. "Одна надежда на то, что учителя успеют вовремя увести детей в безопасную часть здания", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в селе не так остро стоит проблемы дефицита продуктов как в городе, "и еще здесь семьи поддерживают друг друга". "Меня больше всего беспокоит дефицит лекарств и топлива. У нас престарелая бабушка, и ей необходимы лекарства и частый медицинский осмотр. Но скорая часто приезжать не может, а запасов лекарств хватит только на этот месяц. Я не знаю что будет, если ситуация не изменится", - добавила она.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Степанакерте из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, власти ввели талоны на хлеб, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Мать троих детей Елена А. так же рассказала, что волнуется каждую минуту, когда дети идут в школу. Женщина периодически звонит, если в этот день не смогла сопровождать их. "Не только днем, мы сутками не расслабляемся, все время следим за детьми, за звуками. Чтоб в случае опасности загнать детей в дом. А дети хоть и знают, что есть опасность, но забывают об осторожности", - отметила мать троих детей.

Несмотря на регулярные обстрелы семья Греты Гарибян обрабатывала землю возле дома, чтобы "хоть как-то преодолеть гуманитарные проблемы, вызванные полной блокадой". Пожилая женщина отметила, что со двора их дома хорошо видно положение азербайджанских постов, и оттуда часто слышны голоса. "Когда обстрел ведется в сторону села, мы укрываемся, а потом опять приступаем к своим обыденным делам. Другого выхода у нас нет, так как хотим мирно жить в своей родном селе и доме, и без страха, в надежде, что эти дни настанут. Правда, очень страшно за внуков, так как они еще маленькие, и не понимают, почему стреляют по нам, и почему надо укрываться. Плачут от громких звуков выстрелов", - рассказала пенсионерка.

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