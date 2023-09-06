Житель Кабардино-Балкарии осужден за причастность к сирийским боевикам

06 сентября 2023, 12:08

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Суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии к 13 годам лишения свободы, признав его участником террористической организации в Сирии.

Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Баксанского района Апшева виновным в участии в международной террористической организации и приговорил к 13 годам лишения свободы, сообщило УФСБ по Кабардино-Балкарии.

"Установлено, что гражданин принимал участие в деятельности террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики. Приговором Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Апшев А. Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.

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