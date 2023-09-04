Жители поселка под Астраханью обвинили власти в игнорировании проблем с водой

04 сентября 2023, 18:42

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Вода в поселок Красные Баррикады около Астрахани подается с перебоями уже несколько лет, а этим летом ситуация обострилась, но власти не решают проблему, пожаловались местные жители. Прокуратура потребовала от местных властей привести систему водоснабжения в рабочее состояние.

Как писал "Кавказский узел", в июле жители поселка Красные Баррикады Икрянинского района Астраханской области пожаловались на длительные перебои с водоснабжением. Чиновники не принимают мер для решения проблемы, заявили они в соцсети. Другие пользователи указали, что воду дают на несколько часов в сутки, но график ее подачи нарушается.

Жители поселка Красные Баррикады жалуются на ситуацию с водопроводом, говорится в публикации, размещенной также 28 августа в сообществе "Типичная Астрахань" во "ВКонтакте". "Жители пятых этажей не видят воду до 7 дней кряду. Да, в Красных Баррикадах строят новый водопровод. Но если раньше к водопроводу первыми подключали многоэтажки, а потом частный сектор, то теперь - наоборот. Сколько жителям МКД ждать воды, непонятно", - указано в публикации.

Проблема с подачей воды в поселке наблюдается несколько лет

В поселке городского типа Красные Баррикады с наступлением летнего сезона начались перебои с поставкой питьевой и технической воды по централизованной системе водоснабжения. К августу проблема обострилась, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Ирина Петрович с мужем и дочерью поселилась в поселке в частном доме семь лет назад. По словам женщины, долгое время семья не испытывала неудобств, связанных с плохим водоснабжением. В дом поступала «техническая вода», за кубометр которой Петровичи платили 6 рублей. Эту воду они использовали для полива огорода и для бытовых нужд. Для этого у них в доме были установлены фильтры. После того, как четыре года назад в рамках федеральной программы «Чистая вода» началась реконструкция системы водоснабжения поселка, «появились первые признаки водного кризиса». В летнее время, когда начинался массовый полив огородов, происходили «постоянные отключения воды», рассказала Ирина Петрович.

"Резервуаров не хватает. Новый водопровод построили – все перекопали, дороги изуродовали. Их (дороги) никто не ремонтирует. Поселок постоянно перекопанный", - пожаловалась женщина.

Поселок городского типа (бывший рабочий поселок) Красные Баррикады расположен в восьми километрах от Астрахани. Здесь проживает 6600 человек. В советское время судостроительный завод «Красные Баррикады» освоил производство крупнотоннажных плавучих подъемных кранов и плавучих буровых установок. Завод работает до сих пор, на нем работают многие жители села, но большая часть населения работает в Астрахани.

Проблема с водоснабжением поселка обострилась в мае, хотя и ранее воду также часто отключали, сказала Ирина Петрович. "Но такой глобальной проблемы, как в этом году, не было, чтобы до трясучки, до нервного срыва. Ее постоянно отключают. Вроде сделали график, стали в определенные часы воду давать. Подстроились все под этот график, но ее и по графику часто не дают. В выходной день встаешь, а ее нет. Дали на час, на два - и опять нету. Ни помыться, ни полить огород. Бесконечные поломки труб, хотя они новые", - рассказала женщина.

По ее словам, до минувшей зимы, когда началась реконструкция сетей, техническую воду в поселок подавали водокачки. Этих объемов хватало для полива огородов и бытовых нужд. Но сейчас в трубы подается питьевая вода, а она, по словам женщины, и дороже стоит, и поступает в квартиры с постоянными перерывами. Качество же питьевой воды, по словам Ирины, «не лучше, чем у технической – ее просто хлорируют, но осадок никуда не исчез».

Марина Холина живет в частном доме, а ее сестра - на первом этаже многоэтажного дома. Поэтому, по словам Марины Холиной, члены ее семьи перебои с водоснабжением переносят «сносно». "А вот люди, чьи квартиры на четвертых, пятых этажах, которые в центре (поселка) живут - там даже на вторых этажах проблема. Это ужасно", - сказала она.

Женщина уточнила, что работает продавщицей и постоянно слышит жалобы покупателей на проблемы с водоснабжением. "Работаю в магазине, и об этой воде только и разговоры идут. Когда было собрание жителей на площади (в августе), говорили о проблемах водоснабжения, которые у нас обострились в августе. Нам тогда (районные чиновники) сказали: «Никаких сдвигов можете не ждать. Все будет решаться на местном уровне». Поселковая администрация пытается (решать проблему), но Виктор Алексеевич (глава поселковой администрации Виктор Николаев) только заступил (на должность). К пустому бюджету прийти - много дел не сделаешь. А помощи от района вообще нету", - посетовала Марина Холина.

Женщина рассказала, что недавно на сетях водоснабжения произошла авария, но приехавшие районные чиновники лишь зафиксировали этот факт. «Они развели руками - да, видим - и все», - сказала она.

"Говорят (чиновники), аварии будут за авариями. Такого, как раньше, что хорошо вода будет идти – такого уже не будет. Все местные жители переживают: дело к зиме идет. А кочегарка и теплоснабжение к водопроводу привязано. И школа также зависима. 1 сентября мои коллеги интересовались у педагогов школы, будет ли работать школа при таком водоснабжении. Они (учителя) говорят: работаем по СанПиНу, если что-то с водой, школу могут закрыть", - рассказала Марина Холина.

Елена Коновалова воспитывает грудного младенца. Они с мужем снимают квартиру на четвертом этаже многоквартирного дома. По словам женщины, летом одежду в стирку возили к родителям в Астрахань. "Ну а как быть? Ребенок маленький совсем, нужен постоянный уход. Муж с работы приезжает, спецовку нужно постоянно стирать. Хорошо, родители недалеко живут. Ну а как готовить, как посуду мыть, как купаться? Будем съезжать из этой квартиры, да и вообще из этого поселка. Жить тут нельзя", - сказала она.

Энергетик Александр Михайлов сообщил, что проблема с водой в Красных Баррикадах существует на протяжении шести лет и обычно ухудшается в летний период. "В этом году проблема обострилась, и будет обостряться с каждым годом. Причин этому много. Мы (инициативная группа граждан) этим вопросом занимались. И местная власть, и управляющая компания (МУП «Ресурс») называют разные причины. Водозабор находится в плачевном состоянии. Фактически труба, которая забирает воду с реки, находится на дне реки. Нет даже грубой фильтрации. Раньше фильтрация была, сейчас она разрушена, и исправлять ее никто не собирается", - рассказал он.

По его мнению, так как в поселок формально подается питьевая вода, должны работать очистные сооружения. Восемь лет назад их, по словам Михайлова, реконструировали. "Результат (реконструкции) плачевный. Как вода поступала в ужасном состоянии, так это и продолжается. Ее хлорируют. Есть резервуары, которые наполняются. Но непонятно, почему очистные фильтры не работают. Водопровод прошел реконструкцию пару лет назад. Переложили все водопроводные сети. Но новый водопровод тоже не помог. Новые сети работают параллельно со старой сетью. Это лето показало, что прорывы как на старом водопроводе, так и на новом по количеству одинаковы. Такое качество выполненных работ", - сказал Александр Михайлов.

На реконструкцию системы водоснабжения в поселке потратили не менее 90 миллионов рублей, выделенных по федеральной программе «Чистая вода», но информация о реализации программы закрыта, и Михайлов, по его словам, смог ознакомиться только с проектом этих работ.

"Страдают в основном многоэтажные дома. Если воду подают на час, на два в день, она не успевает наполнить систему. Подвоз воды не осуществляется. Непонятно, как будет работать школа и детсад в такой ситуации. 1 сентября на линейку приезжали областные чиновники. Умолчали проблему. Надо ЧС в поселке вводить по воде", - заявил он.

Он отметил, что весной 2023 года сменилась управляющая компания, снабжающая водой поселок: МУП «Вектор» обанкротилось, и на смену ему пришло МУП «Ресурс». "МУП «Ресурс» до сих пор не заключает договора с населением, но требует оплаты. Задавали им вопросы: как так? Сказали, приходите, будем разбираться", - рассказал Александр Михайлов.

Прокуратура указала на нарушения в водоснабжении поселка

По словам Михайлова, инициативная группа жителей поселка обратилась за помощью к депутату областной думы Тимофею Щербакову. Тот дважды делал запросы в областную прокуратуру – в июне и июле. Копии письменных ответов Михайлов предоставил корреспонденту "Кавказского узла". Так, в ответе от 20 июня первый зампрокурора области Ростислав Гладышев сообщил, что в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения требований Федеральный законов "О водоснабжении и водоотведении" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

"Здания очистных сооружений и лаборатории, а также насосная станция находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требующем проведение капитального ремонта. На очистных сооружениях канализации отсутствуют техническая и технологическая документации по нагрузкам и режимам работы очистных сооружений, не контролируются технологические параметры работы сооружений, что препятствует оптимизации технологического процесса и определению дозы обеззараживающего реагента ввиду отсутствия показаний объемов поступающей воды. На очистных сооружениях водоотведения не осуществляется санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, не обеспечивается надлежащая фильтрация", - сообщается в письме заместителя прокурора области.

В письме Ростислав Гладышев отметил, что 7 июня прокуратура Икрянинского района внесла представления директору МУП «Ресурс» и руководству поселковой администрации. В отношении директора предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 6.5 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»). Обнаруженные разливы сточных вод были ликвидированы.

1 августа в ответ на новое обращение депутата Щербакова областная прокуратура сообщила о результатах новой проверки. Согласно документу, выявленные в июне нарушения не были устранены в полном объеме «ввиду значительного износа указанных объектов». В связи с этим 26 июля прокуратура направила административное исковое заявление в районный суд к МУП «Ресурс» с требованием «принять комплекс мер по приведению инженерных коммуникаций и сооружений водоотведения в нормативное состояние».

"Должностное лицо предприятия по постановлениям прокуратуры района и регионального управления Роспотребнадзора было привлечено к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ с назначением штрафа и по статье 6.3 КоАП РФ в виде предупреждения", - говорится во втором официальном ответе прокуратуры. В нем также сообщается, что разливы сточных вод были ликвидированы, а население поселка «обеспечено централизованным водоснабжением». Прокуратура назвала размеры тарифов в поселке Красные Баррикады: на питьевую воду - 49,12 рублей, на водоотведение - 39,81 рублей.

С 13 июня 2023 года должность главы поселка занимает Виктор Николаев. В телефонном разговоре он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что проблема водоснабжения села решается «планомерно, согласно утвержденному графику». "На сайте (администрации) у нас информация есть, что мы планируем делать и как. Мы оповещали людей, говорили об этом. Собирали собрания. Идем по намеченному плану. В график работ укладываемся. Нам район обещает оказать финансовую помощь и уже помогает и ресурсами и техникой", - сказал Виктор Николаев.

На сайте администрации поселка имеется информация о том, что 19 июня строительно-коммунальная служба администрации района оповестила местных жителей, что «в связи с образовавшейся задолженностью у граждан по оплате за холодное водоснабжение и водоотведение будет временно ограничена подача воды в р.п. Красные Баррикады». В случае отказа от оплаты за холодное водоснабжение и водоотведение служба обещала ограничить подачу воды в дома. 10 июля на территории поселка с 17:30 начался подвоз воды по многоквартирным домам. Сообщалось также о выявленных причинах утечки воды в старом водопроводе и об устранении двух утечек воды. 20 июля глава поселковой администрации издал распоряжение "Об утверждении графика подачи питьевой воды в летний период". «В связи с отсутствием технической возможности предоставления питьевой воды бесперебойно на период поливного сезона 2023 года» устанавливался график подачи питьевой воды на летний период: в будние дни с 6-00 до 9-00,с 11-00 до 13-00, с 18-00 до 22-00; в выходные дни с 7-00 до 12-00, с 18-00 до 22-00 (время астраханское). Таким образом, подтверждаются сведения об обострении проблемы водоснабжения поселка Красные Баррикады летом 2023 года.

Виктор Николаев подтвердил информацию жителей о том, что в поселке параллельно работают две водопроводной системы – новая реконструированная и старая. Он подтвердил также, что на очистных сооружениях поселка капитальный ремонт давно не проводился. Из-за этого «технологического противоречия», по мнению главы администрации, и происходят постоянные сбои в работе системы водоснабжения.

Закон не допускает снижения качества питьевой воды

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с ситуацией в поселке Красные Баррикады, выделил две основные проблемы водоснабжения: плохое качество питьевой воды и частые аварии на водопроводных сетях. Все эти нарушения, по словам юриста, регулируются Федеральным законом N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Согласно этому закону, обязанность обеспечения условий, необходимых «для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям», возложена на местные органы исполнительной власти.

"Администрация поселка обязана составить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Этот план включается в состав соответствующей инвестиционной программы", - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

При этом юрист отметил, что на время реализации этого плана законом допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям «в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность». Но даже во время реализации плана этих мероприятий не допускается снижение качества питьевой воды, подчеркнул Иващенко.

В случае же временного прекращения или ограничения водоснабжения и водоотведения орган местного самоуправления обязан в течение суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды. "Как мы видим, поселковая администрация осуществляет все мероприятия, которые предписаны этим законом. Не знаю, формально они это делают или реально. Судя по отзывам местных жителей, и качество питьевой воды подозрительное и подвоз воды осуществляется нерегулярно. Надзорные органы должны с этим разобраться, а для этого гражданам нужно писать жалобы – в Роспотребнадзор и в прокуратуру", - сказал юрист.

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