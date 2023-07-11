Жители Икрянинского района потребовали решить проблему с водоснабжением

11 июля 2023, 12:17

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В поселке Красные Баррикады в Икрянинском районе Астраханской области длительное время перебои с водоснабжением, а чиновники не принимают мер для решения проблемы, пожаловались местные жители в соцсети. Другая часть жителей указала в комментариях, что даже притом, что воду дают на несколько часов в сутки, график ее подачи нарушается.

Жалоба жителей поселка Красные Баррикады в Икрянинском районе Астраханской области на то, что в их поселке длительное время проблема с подачей воды, была опубликована 10 июля в соцсети "ВКонтакте", в паблике "Астрахань ВКонтакте".

В публикации сказано, что помимо питьевой воды, в поселке также нет и поливной. "Воду должны давать по графику. Однако астраханцы заверяют, что из графика регулярно выбиваются. Если воду должны подавать до 01.00, то она заканчивается к 23.00. Тоже самое происходит и утром", – отмечается в записи.

"Как бы дико это не звучало в 21-ом веке, люди берут мыло и мочалки, отправляются [чтобы помыться] к водоему – другого выхода нет. А у многих астраханцев есть дети, в том числе и новорожденные. Они вынуждены жить в таких средневековых условиях", – подчеркнул автор публикации.

Эта запись в паблике "Астрахань ВКонтакте", на который подписаны около 230,5 тысячи пользователей, на 12.15 мск 11 июля набрала 88 отметок с реакцией пользователей и 44 комментария.

"Оставили нас без воды, так ещё и дороги все в провалах", – пожаловалась Мария Гаврилова.

"Ужас, 21-й век. Власти совсем работать не хотят", – считает Екатерина Тут.

"График подачи воды очень часто не соответствует написанному, а напора воды по этому графику не хватаем жителям с 3 по 5 этажи", – отметила Ольга Голубкова.

"Водяные насосы на станциях работают на максимальных нагрузках, так как в поливной сезон происходит большой забор воды. Данные обстоятельства приводят к тому, что жителям верхних этажей многоквартирных домов вода поступает с меньшим давлением", – ответил ей администратор страницы администрации Икрянинского района во "ВКонтакте".

"Детям-младенцам, престарелым людям, что делать? Мы месяц нормального напора и воды не видим, жара 50 градусов", – возмутилась Валентина Власова.

"Обещали, что в этом году сброс воды увеличат от 30 до 60 дней. И где же это? Река не набрала даже прошлогоднего уровня. И сколько было выделено из казны на это?" – задалась вопросом Алёна Правдорубова.

"Это же позор, жить на реке и сидеть без воды", – заявила Светлана Круглова.

Некоторые другие комментаторы отметили, что в их населенных пунктах тоже проблема с подачей воды.

"Завод имени Ленина. Такая же ситуация. Жители пятых этажей домов давно страдают от отсутствия напора. В выходные невозможно набрать даже чайник. Работники аварийной диспетчерской грубо отвечают, что распределение воды у них идет согласно графика. То, что у нас нет напора, им все равно. Так же как и остальным службам надзора", – написала Светлана Милова, не уточнив о каком населенном пункте идет речь.

"У вас хоть речка рядом, а мы жители 6-го микрорайона не знаем куда ходить", – отметила Надежда Алымова, также не указав названия населенного пункта.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 15 июля жители села Началово под Астраханью пожаловались, что в их селе на протяжении нескольких лет регулярно отключают подачу воды, а когда дают, то она течет из крана грязная.

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