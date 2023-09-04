Пять граждан Украины отправлены в волгоградский депортационный центр

04 сентября 2023, 13:47

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Суд в Волгограде отправил в центр временного содержания пятерых украинских заключенных, отбывших срок наказания. Еще двум бывшим заключенным продлен срок пребывания в депортационном центре.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 27 августа шесть граждан Украины находились в буферной зоне между Россией и Грузией, поскольку власти Грузии без объяснения причин отказывались впускать их при том, что документы у них были в порядке. Пятеро из них были бывшими заключенными, вывезенными из колонии в Херсоне в Россию. У них закончился срок заключения, после чего их отправили в центры временного содержания иностранцев. При этом они не могли вернуться назад из буферной зоны, так как им запрещен въезд в Россию.

Суд в Волгограде оставил в депортационном центре граждан Украины, осужденных на родине за бытовые преступления и вывезенных в волгоградские колонии. После отбытия срока осужденные были вынуждены остаться в России, так как их не могут отправить домой, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на решения Дзержинского райсуда.

Согласно карточкам дел на сайте суда, по меньшей мере пять граждан Украины, "подлежащих депортации", с 17 августа по 1 сентября были отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД по Волгограду "на срок, не превышающий 180 дней". Это Владимир Тульченко, Юрий Потапов, Артем Шапошников, Максим Енютин и Михаил Гаврилюк.

Еще двум гражданам Украины (Сергею Нечаеву и Евгению Полозову), также подлежащим депортации, на такой же период был продлен срок пребывания в Центре временного содержания.

В 2022 году российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины, находящихся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения».

По данным Московской Хельсинкской группы на 1 августа 2022 года, суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге, при этом некоторых украинских граждан вообще отказываются выпускать из ЦВСИГ, сообщил в тот же день "Коммерсант". (25 января 2023 года Мосгорсуд по иску Минюста постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу. – Прим. "Кавказского узла".)

"Цель ЦВСИГ — обеспечить выдворение. А в отсутствие такой возможности лишение свободы иностранного гражданина нелегитимно", - привело издание слова руководителя правовых программ МХГ Романа Киселева.

При этом, по словам правозащитника, уже через три месяца после задержания граждане Украины могут подавать заявления и требовать освобождения из ЦВСИГ, сообщило издание.

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