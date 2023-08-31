Волонтеры помогли украинцам продержаться в буферной зоне между Россией и Грузией

31 августа 2023, 13:59

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Шесть граждан Украины провели 11 дней в буферной зоне на границе России и Грузии, поскольку грузинские пограничники им отказывали во въезде, а возвращаться в Россию было запрещено. Все это время им помогали посторонние люди и волонтеры международной неправительственной организаций Unmode, которые в итоге смогли добиться, чтобы граждан Украины впустили в Грузию.

Группа из шести граждан Украины находилась в буферной зоне между Россией и Грузией с 17 августа. Власти Грузии отказывались впускать их без объяснения причин при том, что документы у них были в порядке. Один из граждан Украины Михаил рассказал, что вся группа – вывезенные из Херсонской области бывшие заключенные, и что все шестеро не могут вернуться назад, так им запрещен въезд.

По словам одного из граждан Украины Александра, ему, а также его согражданам, когда они находились в буферной зоне, помогали волонтеры. "Нам помогали простые люди, пересекающие границу. Но основную помощь нам оказали волонтеры Unmode, Choose to Help и других фондов, и они помогли нам с самым необходимым", – сказал Александр корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, гражданам Украины заявили, что они могут представлять опасность для Грузии. "У меня не было заграничного паспорта, а был только внутренний украинский паспорт", – добавил он.

Александр уточнил, что ни у него, ни у его спутников нет конкретных аргументов в пользу того, что их на территорию Грузии не впускали по указанию Кремля. "У меня нет аргументов в пользу этой версии, но я так думаю. Так считали некоторые мои товарищи, но и они не смогли привести аргументы", – отметил он.

За то время, что граждане Украине провели в буферной зоне, с ними посольство Украины на связь не выходило. "Мои родственники связывались с посольством Украины в Грузии, когда мы находились на КПП в Ларсе и просили помочь. Мы уже третий день в Тбилиси и до сих пор из посольства никто нами не интересовался", – объяснил он.

"Я из Кировограда, но отбывал наказание в Херсоне. Свой срок я уже отсидел. Когда россияне вошли в Херсон меня перевели в Краснодарский край, откуда меня привезли на границу", – добавил Александр.

Из шести граждан Украины заграничные паспорта были только у двоих, рассказал волонтер Unmode Евгений. "У двух других были внутренние паспорта нового типа, так что документы у этих людей были нормальные. До недавнего времени через границу с Грузией пропускали украинцев беспрепятственно, с самыми простыми документами. Это могло быть даже свидетельство о рождении или старые внутренние паспорта без фото. Сейчас, правда с этим стало тяжелее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтеры Unmode стали оказывать помощь группе граждан Украины сразу, как им стало известно о том, что они не могут въехать в Грузию, добавил Евгений. "[Мы стали] "звонить во все колокола" уже с 16 августа. Мы отправили запрос в ООН, украинскому и грузинскому народным защитникам, в МИД, посольство Украины. К сожалению, от украинского посольства до сих пор с нами никто не связался", – отметил он.

Волонтер поблагодарил грузинских пограничников за помощь. По его словам, несколько неизвестных людей попытались увести одного из граждан Украины на российскую территорию, но за него вступились грузинские пограничники и отбили его.

Въезжать на территорию Грузии группе граждан Украины запрещали не пограничники, а власти, считает журналист Михаил Фишман*. "Как правило, решение о недопуске в Грузию власти не обосновывают. Разрешение пустить украинцев в Грузию можно оценить, как победу волонтеров", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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