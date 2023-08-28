Шестерых граждан Украины пустили в Грузию спустя 11 дней ожидания в буферной зоне

28 августа 2023, 07:42

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Гражданам Украины, которые с 17 августа жили в буферной зоне на КПП "Верхний Ларс", разрешено перейти на территорию Грузии.

Шесть граждан Украины были пропущены через грузинскую границу поздно вечером 27 августа.

Шестеро украинцев пытались перейти границу между Россией и Грузией через КПП "Верхний Ларс" в ночь с 16 на 17 августа. Пятеро из них - бывшие осужденные колонии в Херсоне, которые были вывезены в Россию. У них закончился срок заключения, после чего их отправили в центры временного содержания иностранцев. Шестой гражданин Украины въехал на территорию России самостоятельно, но тоже оказался в таком центре, сообщает Sova.

Российские пограничники пропустили мужчин через границу, но грузинские пограничники отказали им в прохождении контроля. 11 дней они провели в буферной зоне, спали на двух матрасах на полу грузинского терминала, питались тем, что приносили волонтеры.

По данным организации Unmode, которая оказывала помощь украинцам, мужчин пропустили "без объяснения причин".

Ранее "Кавказский узел" писал, что с начала года убежище в Грузии запросили 515 человек. Больше всего заявок подали граждане Украины (104 заявки).

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