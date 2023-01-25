Суд вынес решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

25 января 2023, 16:39

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Суд в Москве удовлетворил иск Минюста о ликвидации Московской Хельсинкской группы.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря 2022 года стало известно, что Минюст подал в Мосгорсуд иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ). Поводом было названо участие региональной организации в мероприятиях в других регионах. Минюст решил ликвидировать организацию и запретить ее деятельность из-за наблюдений за судебными процессами и обращениям к органам власти за пределами московского региона, сообщила МХГ. На сегодняшнем заседании суд отказался пустить в зал журналистов.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году для содействия СССР в реализации обязательств по соблюдению и защите прав человека в СССР, зафиксированных в Хельсинкских соглашениях. В 1982 году МХГ уже пережила ликвидацию и в 1989 году возобновила работу, напомнил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Мосгорсуд на сегодняшнем заседании постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде. "Суд решил удовлетворить административный иск Главного управления Минюста Москвы", - заявил судья.

Адвокат Марина Агальцова поинтересовалась, на кого возлагается обязанность ликвидировать организацию. "Если что-то неясно, можем разъяснить в отдельном процессе", - ответил судья.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября 2022 года кассационный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля 2022 года поддержанное апелляционным судом. "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.