Журналистов не пустили на заседание по делу о ликвидации МХГ

25 января 2023, 12:02

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Мосгорсуд приступил к рассмотрению иска о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Журналистов и слушателей не пустили в зал заседаний, предложив им наблюдать за процессом по видеотрансляции.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря 2022 года стало известно, что Минюст подал в Мосгорсуд иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ). Поводом названо участие региональной организации в мероприятиях в других регионах, сообщила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Минюст решил ликвидировать организацию и запретить ее деятельность из-за наблюдений за судебными процессами и обращениям к органам власти за пределами московского региона, сообщила МХГ.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году для содействия СССР в реализации обязательств по соблюдению и защите прав человека в СССР, зафиксированных в Хельсинкских соглашениях. В 1982 году МХГ уже пережила ликвидацию и в 1989 году возобновила работу, напомнил 20 декабря 2022 года Центр защиты прав человека "Мемориал".

Сегодня на заседании по иску Минюста Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство представителей ответчика перенести заседание суда в более просторный зал, чтобы все желающие могли присутствовать на заседании. Суд обосновал отказ тем, что этот зал самый просторный, к тому же в суде есть зал для видеотрансляции.

Перед заседанием и после его начала в суде действительно наблюдалось скопление людей - слушателей из числа правозащитников и сочувствующих, а также большое число журналистов.

Истец настаивает на своих требованиях. Министерство юстиции объяснил его тем, что МХГ работала за пределами Москвы, являясь региональной организацией и тем, что проверяющие не могли удостоверить периодичность проведения заседаний правления, передал корреспондент "Кавказского узла".

Накануне заседания пресс-служба Мосгорсуда предупредила журналистов, что слушатели смогут следить за заседанием из зала для трансляций. В зал заседаний попали всего три журналиста, а все места для слушателей заняты практикантами суда, которых "собирали с нескольких этажей". В зал не пустили даже нескольких дипломатов, которые пришли поддержать МХГ, пишет "Медиазона"*.

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