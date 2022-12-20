Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

20 декабря 2022, 21:13

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Иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ) поступил в Мосгорсуд, Минюст планирует ликвидировать организацию по формальному признаку, указала правозащитник Ева Меркачева. Минюст решил ликвидировать организацию и запретить ее деятельность из-за наблюдений за судебными процессами и обращениям к органам власти за пределами московского региона, сообщила МХГ.

Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), представители группы получили извещение об этом, сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

"Да, подали иск о ее ликвидации, по формальному признаку, что она, якобы, является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах", - процитировал сегодня слова Меркачевой "Интерфакс".

Она отметила, что "история странная". "У МХГ действительно представители были на каких-то судах в других субъектах, но опять же они считают, что это в рамках партнерских каких-то отношений, то есть они поддержать там кого-то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта", - приводятся ее слова в публикации.

Минюст указывает на то, что в нарушение Федерального закона об общественных объединениях МХГ проводило деятельность вне Московского региона, устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства, и вместе с тем в ходе внеплановой проверки Минюста не был предоставлен полный пакет требуемых документов, говорится в сообщении Московской Хельсинкской группы.

"Среди мероприятий вне московского региона упоминаются: наблюдения на судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях региональных партнёров организации (в т.ч. онлайн). Минюст посчитал данные нарушения грубыми и неустранимыми законным образом, а потом считает необходимым ликвидировать организацию и, как следствие, запретить её деятельность на территории России", - указано в сообщении на сайте организации.

9 ноября кассационный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, принятое Мосгорсудом 29 декабря 2021 года по иску прокуратуры Москвы и 5 апреля поддержанное апелляционным судом. В июне команда ликвидированного Правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал". "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Центр защиты прав человека "Мемориал" поддержал коллег.

"Выражаем солидарность нашим друзьям и коллегам. Напомним, Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году для содействия СССР в реализации публично взятых на себя обязательств по соблюдению и защите прав человека в СССР, зафиксированных в Хельсинкских соглашениях.

В 1982 году МХГ уже пережила «ликвидацию» — после того как на протяжении нескольких лет советские власти преследовали членов МХГ. Почти все участники были тогда обвинены, арестованы или вытеснены в эмиграцию, но в 1989-ом группа восстановила работу", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0", который ведет команда Центра защиты прав человека "Мемориал".

В 2014 году организация свернула большую часть проектов из-за нехватки средств. По словам исполнительного директора группы Светланы Астраханцевой, это произошло потому, что большая часть западных доноров ушла из России после вступления в силу закона об НКО-иноагентах. Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования, сообщил сегодня "Коммерсант".

МХГ продолжает деятельность по защите прав человека: осуществляет мониторинг давления на активистов и гражданские организации, фиксирует проявления полицейского насилия и произвола, оказывает юридические консультации, проводит просветительские семинары и так далее.

"Многие сотрудники "Мемориала"* в разные годы участвовали в проектах МХГ — мы ценим это сотрудничество и точно знаем, что правозащитники продолжат работу, и ждать 7 лет не придётся", - указано в сообщении.

Так, 4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал наказывать авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы, говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

22 ноября 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* и Московская Хельсинкская группа направили председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину заявление, в котором отметили, что призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию

В апреле 2020 года Московская Хельсинкская группа (МХГ) разместила петицию к властям России с призывом амнистировать заключенных в связи с пандемией коронавируса, под которой подписались многие правозащитники.

Исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева приезжала в Чечню на слушания по делу главы грозненского "Мемориала"* Оюба Титиева. "Я готова ездить сюда каждую неделю, но у меня не получается. Понятно, что наше присутствие тут едва ли изменит приговор, но оно хоть как-то усилит позиции Оюба [Титиева], придаст ему сил. Наше присутствие тут - это знак солидарности, то, что мы вместе. Он лауреат МХГ за мужество, для нас важно, чтобы он знал, что мы рядом", - рассказала она тогда корреспонденту "Кавказского узла",.

11 мая 2018 года Оюб Титиев был награжден премией Московской Хельсинкской группы за мужество, проявленное в защите прав человека. 9 января 2018 года Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.