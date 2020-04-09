Правозащитники сочли высокими шансы заключенных с Кавказа на помилование

09 апреля 2020, 12:00

Призыв помиловать заключенных из-за угрозы коронавируса будет услышан властями России, и под амнистию попадут, в частности, активисты на Северном Кавказе, предположили правозащитники, поддержавшие петицию об освобождении осужденных. В соседней Грузии, где власти закрыли спецтюрьму для чиновников, кампания в поддержку заключенных не проводится.

Как писал "Кавказский узел", из-за распространения коронавируса Владимир Путин 25 марта перенес на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. 2 апреля президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Правозащитники предложили властям России амнистировать заключенных

Адресованная властям России петиция Московской Хельсинкской группы (МХГ) "Призываем к максимально широкой амнистии из-за коронавируса" размещена на платформе Change.org "две недели назад", информирует сайт платформы. К 12.00 мск петиция набрала 7611 голосов.

"Мы обращаемся к российским властям с призывом провести максимально широкую амнистию в кратчайшие сроки. Сделать это надо в чрезвычайном порядке в связи с практически неизбежной эпидемией COVID-19 в тюрьмах и изоляторах. В условиях общемировой пандемии люди в местах принудительного содержания находятся в особой опасности – в связи с переполненностью, недостаточным доступом к качественной медицинской помощи и ослабленным иммунитетом, а также в связи с постоянными контактами с другими и невозможностью изоляции. Любой случай распространения с высокой вероятностью приведет к полному заражению и заключенных, и сотрудников системы исполнения наказания с высоким риском для их жизней", - говорится в тексте обращения, подписанного 36 представителями МХГ, Правозащитного центра "Мемориал" и других правозащитных организаций.

Авторы петиции привели в пример меры, принятые в других государствах. "Ряд государств по всему миру (Австралия, Германия, Иордания, Иран, Ирландия, Канада, Судан, США и др.) уже предприняли шаги по разгрузке тюрем в этих обстоятельствах, объявив или начав подготовку амнистии, а также прибегнув к отсрочке наказания, временному освобождению, либо увеличив число решений об условно-досрочном освобождении", - говорится в обращении.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем специальном заявлении также призвала правительства и соответствующие органы власти действовать быстро для того, чтобы сократить количество лиц в заключении", - напомнили правозащитники.

Заявление Мишель Бачелет, в том числе на русском языке, размещено 25 марта на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека. "Властям необходимо рассмотреть возможность освобождения лиц, наиболее уязвимых к COVID-19, среди которых - пожилые люди, больные, а также лица, совершившие неопасные преступления. Они также должны продолжить обеспечивать удовлетворение особых медицинских потребностей женщин-заключённых, в том числе беременных, а также инвалидов и несовершеннолетних лиц, лишённых свободы", - говорится в заявлении.

Под амнистию могут попасть осужденные на Северном Кавказе

Власти России отреагируют на призыв правозащитников "из-за практически неизбежной эпидемии COVID-19 в тюрьмах и изоляторах", считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, которая также подписала петицию.

"В данном случае интересы правозащитников и властей вполне совпадают. Реакция властей на этот призыв будет, и я допускаю, что такая амнистия будет проведена. Власти не заинтересованы в том, чтобы в каком-то изоляторе появился рассадник коронавируса. И если будет амнистия, то она будет для всех регионов, в том числе субъектов Северного Кавказа и их жителей вне зависимости от того, где они отбывают наказание", - озвучила 8 апреля Ганнушкина свое предположение корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по ее мнению, амнистия не коснется заключенных, отбывающих наказание за причастность к терроризму. "Мы занимаемся многими делами, связанными с терроризмом. Фигурантами являются выходцы Северного Кавказа. И я боюсь, эта амнистия их не коснется, потому что, как правило, по таким делам не амнистируют. Хотя огромная часть этих дел - фабрикация чистой воды. Еще есть уголовные дела в Ингушетии, заведенные в результате протестов. Пожилых фигурантов тоже надо бы освободить по амнистии. Освобождения из СИЗО тоже включены в амнистию. СИЗО переполнены в большей степени, чем тюрьмы. Если нет приговора, то [можно] изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде", - предложила она.

Если на федеральном уровне будет принято решение о проведении амнистии, то регионы обязаны будут исполнять решение центра, считает правозащитница. "Если же нет, то в регионах могут обращаться в суд с предложением освободить того или иного заключенного по причине болезни или возраста", - отметила Ганнушкина.

С мнением о том, что амнистия будет обязательной к выполнению для всех регионов России, согласен и один из авторов петиции, сопредседатель МХГ Дмитрий Макаров. "Если будет принято решение об амнистии, то это будет в качестве федерального закона, и он будет обязательным к выполнению для всех регионов. Субъекты Северного Кавказа исключением не станут и не смогут принимать самостоятельные решения в этом плане. Все те, кто подпадут под амнистию, будут подлежать освобождению вне зависимости от того, в каком регионе отбывают наказание или жителями какого региона они являлись до этого", - сказал Дмитрий Макаров корреспонденту "Кавказского узла".

Амнистия может коснуться и фигурантов уголовных дел, возбужденных после протестов в Ингушетии, добавил он. "По амнистии могут быть освобождения фигурантов уголовных дел, в отношении которых еще нет приговора. Есть несколько вариантов амнистии. Есть проект, который приурочен к юбилею победы в Великой Отечественной войне, и он касается лиц, в отношении которых еще не вынесен приговор. Есть также проект амнистии, которые сейчас обсуждается в президентском Совете по правам человека, и там тоже речь идет в том числе о подобных случаях. То есть это и есть широкая амнистия. Если будет принято то, что мы предлагаем, то предполагаю, что часть ингушских заключенных тоже подпадет под освобождение", - сказал Дмитрий Макаров.

Проблема с загруженностью СИЗО и тюрем наблюдается, по его словам, во всех регионах. "Здесь тоже Северный Кавказ не исключение. В нынешней ситуации места принудительного содержания являются зонами риска из-за загруженности, недостаточного медицинского обслуживания и так далее. Сложно прогнозировать действия властей. В обычной ситуации я бы сказал, что шансы невелики, но сейчас в связи с тем, что ситуация тревожная, мы надеемся, что будет услышан не только голос милосердия, но и разума. Действительно, это риск не только для заключенных, но и для сотрудников тюрем и в целом для общества", - подчеркнул Макаров.

Руководитель программ поддержки политзаключенных Правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис также считает, что амнистия будет обязательной к выполнению в том числе в регионах СКФО. "Если амнистия будет, то она не сможет быть локальной, то есть один субъект амнистирует, а другой - нет. Но мы понимаем, что в России все не так, как прописано на бумаге, и понятно, что глава Чечни Рамзан Кадыров может решить на своей территории абсолютно все, что ему надо. Например, всех отпустить из тюрьмы, всех посадить в тюрьму. Но это не означает, что у него есть полномочия такие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Давидис, который также поддержал петицию.

Он согласился с мнением коллег, что ингушские активисты могут попасть под амнистию. "Их дела могут попасть в проект амнистии. А вот дела по терроризму, вооруженным группировкам и другие подобные тяжкие преступления не подпадут", - предположил он.

Сами заключенные могут обращаться в суды с ходатайством об освобождении в связи с угрозой коронавируса, добавил Сергей Давидис.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

В Грузии не проводятся кампании за освобождение заключенных

В Грузии пока не амнистируют заключенных из-за распространения коронавируса, но не исключено, что при ухудшении ситуации власти могут принять такое решение, сообщил 8 апреля корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

В стране не проводятся кампании за освобождение заключенных, добавил он. "Есть опасность того, что освобождение заключенных вызовет рост криминала, что обосновано такой ситуацией. Сейчас ситуация не диктует необходимость освобождения заключенных", - сказал Анджапаридзе.

8 апреля в Грузии насчитывалось 208 случаев заражения коронавирусом. 7 апреля количество умерших от осложнений, вызванных вирусом, достигло трех. С 31 марта в стране действуют всеобщий карантин и комендантский час. В тот же день глава Минюста Грузии Тея Цулукиани сообщила, что для предотвращения распространения коронавируса 780 сотрудников пенитенциарной системы согласились до 21 апреля жить в зданиях тюрем. Осужденным в Грузии запрещены свидания с родными, а поступающие в тюрьмы обязаны провести в карантине 21 день.

В Тбилиси закрыли тюрьму для чиновников и силовиков

В Тбилиси закрыли так называемую «Матросовскую» тюрьму, в которой содержались осужденные высокопоставленные чиновники и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Официально тюрьма прекратит существование с 1 мая, сообщила министр юстиции Тея Цулукиани.

"В Грузии не будет существовать специально предназначенное пенитенциарное учреждение для высокопоставленных чиновников. Мы считаем, что бывшие публичные служащие или люди, работавшие в государственных структурах, в каком бы ни были чине или ранге они будут содержаться в одном учреждении. С 1 мая не будет существовать отдельного учреждения для высокопоставленных чиновников или политиков", - сказала Цулукиани на брифинге, который транслировался 6 апреля в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Глава Минюста пояснила, что все бывшие госслужащие будут содержаться в учреждении № 12 в Рустави, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Матросовской тюрьме содержались 35 заключенных, все они уже переведены в тюрьму в Рустави, сообщил 8 апреля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Специальной пенитенциарной службы.

Решение закрыть Матросовскую тюрьму связано с тем, что ее здание "сильно устарело", и условия содержания заключенных не соответствовали современным стандартам. В Матросовской тюрьме находился, в частности, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, осужденный за растрату бюджетных средств, и бывший министр обороны и лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили, сообщил 6 апреля "Sputnik Грузия".

В Матросовской тюрьме отбывали срок заключения политики, сотрудники МВД, службы гос безопасности, пенитенциарной системы и чиновники, имеющие доступ к государственным тайнам или высокопоставленные чиновники. Военных в эту тюрьму не помещали, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая.

Он считает, что бывших заключенных Матросовской тюрьмы необходимо изолировать от других заключенных. "Их должны изолировать от представителей криминального мира, так как могут быть серьезные стычки на почве личной неприязни. При президентстве Михаила Саакашвили были случаи совместного отбывания срока заключения – и были попытки убийства, побои", - рассказал он.

Условия содержания в тюрьмах и колониях, по его словам, различаются – в тюрьмах дают возможность прогулок и там более щадящие условия. Режим Матросовской тюрьмы не отличался от условий в других тюрьмах, но в ней в силу специфики "не было воровской контролирующей субкультуры", пояснил эксперт.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".