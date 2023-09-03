03 сентября 2023, 17:23

Житель карабахского села пострадал при обстреле с азербайджанской стороны

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские военные сегодня днем обстреляли село Чанкатаг, пострадал местный житель, сообщили власти Нагорного Карабаха. Стрельба с азербайджанской стороны велась и утром, рассказал глава села.

Как писал "Кавказский узел", карабахские власти неоднократно обвиняли Азербайджан в обстрелах сельхозтехники и попытках сорвать работы в поле. Так, 18 августа сельхозработы в селе Муришен пришлось остановить из-за стрельбы азербайджанских военных по трактору, сообщили сельские власти. Днем ранее карабахское Минобороны заявило, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн около села Сарушен. Позднее в тот же день власти сообщили о еще одном обстреле комбайна у того же села.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, сегодня около 14.20 (13.20 мск) азербайджанские военные открыли стрельбу в направлении села Чанкатаг Мартакертского района из стрелкового оружия и гранатометов, сообщил инфоштаб правительства, публикацию которого в Facebook* перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В частности, азербайджанские военные обстреляли водовозку, говорится в публикации. "В результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны есть один пострадавший. Его жизни ничего не угрожает. По состоянию на 15.30 (14.30 мск) ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная", - заявил инфоштаб.

Автомобиль, попавший под обстрел, находился не в самом селе, а на окраине, поэтому дома сельчан не пострадали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Чанкатаг Сарун Ванян.

Пострадавший «находится в стабильном состоянии», сказал глава общины, отказавшись сообщить подробности. Он отметил, что утром была короткая стрельба из огнестрельного оружия в направлении сельского магазина. "На данный момент ситуация в селе относительно стабильна", - сказал чиновник.

Стрельба по селу ведется "не так часто и интенсивно, как летом", и несмотря на обстрелы, "1 сентября школа заработала", сообщил Ванян. По его словам, в условиях блокады жители села испытывают большие трудности, так как наблюдается дефицит соли, сахара, лекарств, средств гигиены, топлива.

По поводу продуктов питания и муки глава общины сказал, что люди в основном пока используют урожай из своих огородов. "Зерно на муку делят между собой по-соседски те, у кого были поля, но ситуация с каждым днем осложняется, так как запасы заканчиваются. А полный дефицит топлива парализовал работу всех транспортных средств, потому привоз необходимого товара или отправка на рынок местного урожая из огородов стала невозможной", - сообщил Сарун Ванян.

Напомним, из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 сентября 2023, 18:18

03 сентября 2023, 16:25

03 сентября 2023, 15:29

03 сентября 2023, 14:34

03 сентября 2023, 13:38

  • Отменен приговор жительнице Чечни по делу об истязании сына

    Апелляционная инстанция в Чечне направила на пересмотр дело Миланы Чергизбиевой, осужденной по обвинению в истязании сына и заявившей, что ее оговорили родственники мужа. Судебное разбирательство перед вынесением приговора было проведено формально, указал суд.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи