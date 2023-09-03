Житель карабахского села пострадал при обстреле с азербайджанской стороны

03 сентября 2023, 17:23

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Азербайджанские военные сегодня днем обстреляли село Чанкатаг, пострадал местный житель, сообщили власти Нагорного Карабаха. Стрельба с азербайджанской стороны велась и утром, рассказал глава села.

Как писал "Кавказский узел", карабахские власти неоднократно обвиняли Азербайджан в обстрелах сельхозтехники и попытках сорвать работы в поле. Так, 18 августа сельхозработы в селе Муришен пришлось остановить из-за стрельбы азербайджанских военных по трактору, сообщили сельские власти. Днем ранее карабахское Минобороны заявило, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн около села Сарушен. Позднее в тот же день власти сообщили о еще одном обстреле комбайна у того же села.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, сегодня около 14.20 (13.20 мск) азербайджанские военные открыли стрельбу в направлении села Чанкатаг Мартакертского района из стрелкового оружия и гранатометов, сообщил инфоштаб правительства, публикацию которого в Facebook* перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В частности, азербайджанские военные обстреляли водовозку, говорится в публикации. "В результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны есть один пострадавший. Его жизни ничего не угрожает. По состоянию на 15.30 (14.30 мск) ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная", - заявил инфоштаб.

Автомобиль, попавший под обстрел, находился не в самом селе, а на окраине, поэтому дома сельчан не пострадали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Чанкатаг Сарун Ванян.

Пострадавший «находится в стабильном состоянии», сказал глава общины, отказавшись сообщить подробности. Он отметил, что утром была короткая стрельба из огнестрельного оружия в направлении сельского магазина. "На данный момент ситуация в селе относительно стабильна", - сказал чиновник.

Стрельба по селу ведется "не так часто и интенсивно, как летом", и несмотря на обстрелы, "1 сентября школа заработала", сообщил Ванян. По его словам, в условиях блокады жители села испытывают большие трудности, так как наблюдается дефицит соли, сахара, лекарств, средств гигиены, топлива.

По поводу продуктов питания и муки глава общины сказал, что люди в основном пока используют урожай из своих огородов. "Зерно на муку делят между собой по-соседски те, у кого были поля, но ситуация с каждым днем осложняется, так как запасы заканчиваются. А полный дефицит топлива парализовал работу всех транспортных средств, потому привоз необходимого товара или отправка на рынок местного урожая из огородов стала невозможной", - сообщил Сарун Ванян.

Напомним, из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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