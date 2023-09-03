Отменен приговор жительнице Чечни по делу об истязании сына

03 сентября 2023, 13:38

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Апелляционная инстанция в Чечне направила на пересмотр дело Миланы Чергизбиевой, осужденной по обвинению в истязании сына и заявившей, что ее оговорили родственники мужа. Судебное разбирательство перед вынесением приговора было проведено формально, указал суд.

Верховный суд Чечни направил на пересмотр дело жительницы республики Миланы Чергизбиевой, осужденной на 3,5 года колонии по обвинению в истязании ребенка. Чергизбиева настаивает, что к избиениям сына причастны оговорившие ее родственники мужа, к которым мальчик приезжал на каникулы, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Милана Чергизбиева была осуждена Шелковским райсудом по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), указано в карточке дела на сайте Верховного суда Чечни. Карточка дела обновлена 30 августа, к ней прикреплен текст апелляционного определения от 8 августа с обезличенными персональными данными.

"В апелляционной жалобе ФИО1 (осужденная. – Прим. "Кавказского узла"), считая приговор суда незаконным и необоснованным, а доказательства противоречивыми и недостаточными для обвинения в инкриминируемом преступлении, просит его отменить. Указывает, что […] травмы ФИО8 (потерпевший. – Прим. "Кавказского узла") мог получить, находясь у матери по месту ее жительства или у бабушки ФИО9, поскольку он на каникулы и по другим событиям ездил и оставался у них", - говорится в тексте судебного акта.

Согласно заявлению осужденной, "каждый раз, забирая своего сына, она встречала его больным, голодным, грязным, в ушибах и ссадинах". "Каждый раз, когда она приезжала забирать сына, её свекровь ФИО9 устраивала скандалы, начинала её оскорблять и проклинать, и в очередной раз её свекровь запретила ей видеться с сыном. Данные ссоры и конфликты даже пытались урегулировать местные имамы, но никаких положительных результатов они не добились. Ребёнка ей удалось забрать у ФИО9 с участием и содействием сотрудников правоохранительных органов. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что у [родственников осужденной] были основания для того, чтобы дать ложные показания против нее", - отмечается в публикации суда.

Обвинительный приговор в части описания преступного деяния, признанного судом доказанным, "фактически скопирован из обвинительного заключения", указала апелляционная инстанция. "С дословным сохранением ссылок на обстоятельства, установленные органом предварительного следствия, а не судом, что является нарушением уголовно-процессуального закона, искажающим саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. Это обстоятельство означает, что судебное разбирательство судом проведено формально, с заранее предопределенным решением", - решил суд.

"Судебная коллегия не может признать постановленный приговор законным и обоснованным и, учитывая, что допущенные нарушения уголовно-процессуального закона не могут быть устранены в суде апелляционной инстанции, приговор находит подлежащим отмене с направлением дела на новое судебное рассмотрение", - указано в документе.

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