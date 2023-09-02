Ереванские активисты обвинили власти в неспособности защитить Нагорный Карабах

02 сентября 2023, 23:42

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Оппозиция на сегодняшнем митинге в Ереване обвинила армянские власти в территориальных уступках и неспособности защищать национальные интересы. Армянская оппозиция использует карабахскую проблему с целью не потерять электорат, считает политолог Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", участники оппозиционного митинга на площади Свободы в Ереване, заявили, что народ Армении не согласен с отказом от борьбы за независимость Нагорного Карабаха и потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На фоне усугубляющегося кризиса в Нагорном Карабахе и заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана в Армении растет недовольство позицией властей по карабахскому вопросу. Так, сторонники движения "Национально-демократический полюс" на митинге в Ереване потребовали отставки Пашиняна и сообщили о начале круглосуточной акции протеста. На акции 25 августа несколько сторонников движения были задержаны.

В митинге на площади Свободы в Ереване, который был приурочен к 32-й годовщине провозглашения независимости Нагорного Карабаха, по оценке полиции, приняли участие около восьми тысяч человек. Организатор акции, Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", заявила о более чем десяти тысяч участниках митинга. Сторонники оппозиции держали в руках флаги Армении и Нагорного Карабаха, плакаты в поддержку Нагорного Карабаха. Они скандировали "Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла)", "Борьба" и "Миацум", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Вопрос Нагорного Карабаха – ключевой для армянского народа, мы обречены на победу, заявил модератор митинга Севак Назарян.

Нам пытаются навязать унизительную капитуляцию, но ситуация в Нагорном Карабахе показывает, что армянский народ готов бороться за свое достоинство, заявил на митинге предводитель Тавушской епархии епископ Баграт Галстян.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян по видеосвязи в ходе митинга призвал армянское общество к консолидации. "В этом ключ к свободе", - заявил он.

Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян предложил создать национальное движение, чтобы изменить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. "Митингами ситуацию не изменить, нужно сплотить политические силы, сформировать единый комитет, в который войдут люди, приемлемые для общества", - заявил он в ходе митинга. Приоритетом для комитета должна стать смена власти, подчеркнул он.

Нагорный Карабах отказывается от агдамской дороги, тем самым показывая, что это борьба за свободу и достоинство, заявил председатель АРФД Ишхан Сагателян. По его словам, армянский народ в 30 городах примерно 20 стран вышли на акции протеста. "Армянское общество и диаспора отвергают повестку правящей силы по сдаче Арцаха. Армянские власти соучастники блокады Арцаха", - отметил политик.

Президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что использование дороги Лачин-Ханкенди (армянское название Степанакерт) станет возможным после открытия дороги Агдам-Ханкенди. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель 1 сентября заявил сегодня о необходимости поэтапного подхода к решению гуманитарных вопросов карабахских армян, в частности, отметив необходимость полноценной эксплуатации Лачинского коридора и открытия маршрута через Агдам.

Он поблагодарил страны, которые в эти дни оказывают поддержку Нагорному Карабаху и дали четкую оценку действиям Азербайджана. В то же время, Сагателян осудил политику двойных стандартов. В частности, политик раскритиковал заявление Шарля Мишеля о готовности Арцаха к уступкам. "Нам нечего сдавать, нам есть что вернуть. Враг оккупировал нашу родину, Арцах находится в блокаде. Армянскому народу отныне некуда отступать", - обратился он к главе Евросоюза, добавив, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана.

Политолог Армен Варданян считает нормальным, что парламентская оппозиция собрала больше сторонников на площади, чем ранее внесистемная. "В противном случае, в парламенте был бы представлен "Национально-демократический полюс". Кроме того, в сегодняшнем митинге приняли участие несколько политических сил, у которых есть серьезный ресурс. И для них десять тысяч не предел. Но если движение "Национально-демократический полюс" собирает сторонников по идеологическим признакам, то парламентская оппозиция собирает людей так или иначе аффилированных с ними. Любой другой митинг парламентской оппозиции с любым другим лозунгом собрал бы столько же сторонников", - заявил он "Кавказскому узлу".

Парламентская оппозиция опасается, что окажется вне политической системы, потеряет свой электорат, поэтому периодически проводит митинги, а арцахская проблема пока что единственная, которая волнует ее сторонников, добавил Варданян.

"Про коррупцию прежняя политическая элита говорить не может априори, о нарушениях прав человека тоже, остается только проблема Арцаха. И активация НДП, скорей всего, привела к тому, что парламентская оппозиция стала опасаться потерять и эту нишу. Тем более, что в соцсетях их за это часто стали критиковать, в том числе их сторонники", - отметил политолог.

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