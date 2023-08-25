25 августа 2023, 19:53

Пять оппозиционеров задержаны в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники движения "Национально-демократический полюс" заблокировали движение в центре Еревана, однако их оттеснили силовики. Полиция сообщила о задержании пяти человек.

Как писал "Кавказский узел", сторонники движения "Национально-демократический полюс" 24 августа на митинге в Ереване потребовали отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении и сообщили о начале круглосуточной акции протеста. Политолог Армен Бадалян уверен, что движение не имеет потенциала для смены власти.

Сторонники движения "Национально-демократический полюс" задержаны в ходе информирования о предстоящем 30 августа митинге, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир на странице движения в Facebook*.

Около десятка сторонников "Национально-демократического полюса" с плакатами проводили акцию по информированию о предстоящем митинге. Активисты на несколько минут заблокировали улицу, однако силовики, среди которых был и отряд спецназа полиции "красные береты", оттеснили их на тротуар. Между активистами и силовиками возникла перепалка, после чего силовики затолкнули несколько человек в подъехавший автозак.

В пресс-службе республиканской полиции заявили о пятерых задержанных сторонниках "Национально-демократического полюса". "Всех их задержали за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении – неподчинение законному требованию полиции. После составления протоколов, их всех отпустят в течение трех часов, предусмотренных законом", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления по связям с полицией Армении Зарзанд Габриелян.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Женщины в Степанакерте потребовали от Совбеза ООН открыть Лачинский коридор", "Армения анонсировала продолжение переговоров с Азербайджаном", "Общественные организации Карабаха выступили против использования дороги через Агдам".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 августа 2023, 20:35

  • Седа Сулейманова передана родственникам в Чечне

    Силовики в Грозном допросили задержанную в Санкт-Петербурге Седу Сулейманову как свидетеля по делу о краже украшений и передали ее дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

25 августа 2023, 19:13

25 августа 2023, 18:28

25 августа 2023, 17:41

25 августа 2023, 16:43

  • Военный из Дагестана убит на Украине

    Ренат Елманбетов погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 601 военного из Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи