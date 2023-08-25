Пять оппозиционеров задержаны в Ереване

25 августа 2023, 19:53

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Сторонники движения "Национально-демократический полюс" заблокировали движение в центре Еревана, однако их оттеснили силовики. Полиция сообщила о задержании пяти человек.

Как писал "Кавказский узел", сторонники движения "Национально-демократический полюс" 24 августа на митинге в Ереване потребовали отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении и сообщили о начале круглосуточной акции протеста. Политолог Армен Бадалян уверен, что движение не имеет потенциала для смены власти.

Сторонники движения "Национально-демократический полюс" задержаны в ходе информирования о предстоящем 30 августа митинге, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир на странице движения в Facebook*.

Около десятка сторонников "Национально-демократического полюса" с плакатами проводили акцию по информированию о предстоящем митинге. Активисты на несколько минут заблокировали улицу, однако силовики, среди которых был и отряд спецназа полиции "красные береты", оттеснили их на тротуар. Между активистами и силовиками возникла перепалка, после чего силовики затолкнули несколько человек в подъехавший автозак.

В пресс-службе республиканской полиции заявили о пятерых задержанных сторонниках "Национально-демократического полюса". "Всех их задержали за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении – неподчинение законному требованию полиции. После составления протоколов, их всех отпустят в течение трех часов, предусмотренных законом", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления по связям с полицией Армении Зарзанд Габриелян.

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