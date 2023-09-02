Армянская оппозиция в день независимости Нагорного Карабаха потребовала отставки Пашиняна

02 сентября 2023, 20:46

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Народ Армении не согласен с отказом от борьбы за независимость Нагорного Карабаха, заявили участники оппозиционного митинга в Ереване, потребовав отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Армянская оппозиция вышла сегодня на митинг на площади Свободы в ереване под лозунгом Sos Artsakh (Арцах - самоназвание нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") Митинг приурочен к 32-й годовщине независимости нагорного Карабаха , сообщило издание News.Am.

Блок "Мать Армения", возглавляемый Андраником Теваняном, шествием присоединился к митингу оппозиции на площади Свободы в Ереване. "К сожалению, этот праздник у нас отобрали и украли, но все наши усилия должны быть направлены на его восстановление. Арцах отвергнут и предан этими властями, и задача всех нас - показать и миру, и всем остальным, что Арцах не одинок, что Арцах находится в центре внимания Армении, что проблема Арцаха - проблема всех нас, для решения которой необходима смена власти", - привело его слова Теваняна агентство.

Как следует из трансляции на сайте информагентства, в митинге приняли участие тысячи людей, среди них - бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Серж Саргсян подчеркнул необходимость смены руководства Армении для выхода из сложившейся ситуации. По его словам, после этого "все встанет на свои места", привело его слова агентство "Новости Армения". Он полагает также, что возможен перелом в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Активист движения "5156" Аветик Чалабян призвал граждан прийти к зданию парламента Армении, когда там будет обсуждаться проект о введении уголовной ответственности за признание Нагорного Карабаха частью другого государства. Он отметил, что 31 августа координаторы инициативы представили документы с 58 тысячами подписей граждан в Центральную избирательную комиссию, который после проверки подлинности подписей должен в течение месяца представить вопрос на рассмотрение парламента на рассмотрение Национального Собрания.

22 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Депутаты карабахского парламента назвали неприемлемым это заявление. 12 июня инициативная группа HayaVote предложила ввести уголовную ответственность за признание Нагорного Карабаха частью другого государства и отрицание геноцида армян. Активисты обратились в Центризбирком с предложением начать сбор подписей для внесения изменений в Уголовный кодекс. ЦИК разрешила проводить сбор подписей до 19 августа. Сбор подписей завершился досрочно.

"Через месяц проект нашего закона войдет в Национальное собрание. Прошу вас всех в этот день прийти к зданию парламента и отстоять свои подписи. Сегодня нам говорят, что "Гражданский договор" все равно проголосует против. Когда "Гражданский договор" увидит всех вас, как он проголосует против", - заявил он.

Нельзя прекращать борьбу за Нагорный Карабах, заявил председатель партии «Отечество» Артур Ванецян. "Сегодня героический народ Арцаха, неся тяжелые лишения, демонстрирует, что они ведут борьбу за нашу общую Родину. Борьба в Арцахе – не только за Республику Арцах, это борьба за Республику Армению и армянский народ. Уверен и считаю, что значительная часть наших соотечественников придерживаются того же мнения, что потеряв Арцах, мы потеряем Армению", привело его слова Aysor.Am.

Армянский народ не приветствует отказ от Нагорного Карабаха, заявил член парламентской фракции "Армения" Ишхан Сагателян. "Сегодня армянский народ в различных частях мира очень четко и прямо заявляет международному сообществу, нашим дружественным и союзным странам, а также нашим врагам – выдвинутая властями Армении повестка сдачи не является повесткой армянского народа. Армянский народ отвергает эту повестку и готов продолжать борьбу за свою Родину", -приводятся его слова в публикации.

В завершение митинга заявил, что следующий митинг не заставит себя ждать. По его словам, в оппозиционном поле идут активные дискуссии относительно смены власти. "Это не то, что должен решать один человек, это борьба за достоинство, идущая до конца, наша следующая встреча не заставит себя ждать, Арцах никогда не будет частью Азербайджана. Не разочаровывайтесь, не падайте духом, не молчите и идите до конца", - процитировало его слова агентство News.Am.

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