Аналитики оценили целесообразность теробороны в Ростовской области

31 августа 2023, 22:45

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Ростовская область менее других приграничных регионов подвержена атакам диверсионно-разведывательных групп, отметили военные эксперты и аналитики, комментируя указ Путина о привлечении добровольцев к борьбе с диверсантами. Конкретные шаги по реализации указа еще не предприняты, хотя отряды теробороны создавались и до его подписания.

Как писал "Кавказский узел", с 19 октября 2022 года в Ростовской области действует особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения. 25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил оперштабы регионов, где действует средний уровень реагирования, полномочиями управлять военными и силовиками, а также привлекать добровольцев к охране порядка, защите границы и борьбе с диверсантами.

Создание территориальной обороны началось на региональном уровне до указа Путина, отметил военный эксперт Василий Дандыкин. "В частности, в Белгородской области администрация губернатора создала тероборону и даже пошла на то, чтобы вооружить несколько тысяч человек", - отметил он.

По его мнению, обязателен тщательный отбор добровольцев. "Необходимы характеристики, медицинское освидетельствование. Нужны люди психически устойчивые. Также они должны приносить присягу", - подчеркнул Дандыкин.

Законодательно систему деятельности, возможно, будут определять на местном уровне, предположил он. "Но прорабатываться это будет во взаимодействии с федеральной властью. У добровольцев должен быть статус и должны быть социальные гарантии ему в случае ранения и семье в случае гибели. Это ведь не народные дружинники. У теробороны задачи посложнее. Эти формирования будут взаимодействовать, координировать свои действия с Минобороны, МВД, Росгвардией, со всеми органами власти", - сказал Дандыкин.

Он считает, что в Ростовской области заметной угрозы от диверсионно-разведывательных групп нет. "Риск проникновения диверсантов существует в основном в Белгородскую и Брянскую и отчасти в Курскую области. Это те территории, что непосредственно граничат с территорией противника. Ростовская область граничит с ДНР и ЛНР, там иногда обстрелы случаются", - пояснил Дандыкин.

Военный эксперт Александр Храмчихин отметил, что конкретные шаги по реализации указа пока неизвестны. "Наверное, будут отбирать и проверять добровольцев. Обеспечат оружием и амуницией. Но каким образом это будут осуществлять, ещё неизвестно. Скорее всего, определять это будут из федерального центра", - полагает Храмчихин.

Части, называемые территориальной обороной, имеются в Ростовской области, указал ростовский политолог Дмитрий Абросимов. "Есть такой статус - резервисты армии. Они соединены в дивизию, которую называли дивизией территориальной обороны. Это резервисты, они добровольцы, Минобороны платит им ежемесячный оклад в 8 тысяч рублей за участие в резерве. Многие казаки у них записаны. Подразделения же дивизии разбросаны по всей области. У них проводятся учения", - пояснил он.

Как будет действовать новая система - пока неизвестно, считает Абросимов. "Поменяет ли Путин уже имеющуюся систему, не знаю. Может быть, новые части, которые сформируют, будут на балансе Росгвардии. Схема Минобороны, таким образом, уже есть, и она, конечно, по установкам из федерального центра действует", - сказал политолог.

По его словам, в настоящее время Ростовскую область "спасает" от ДРГ наличие поблизости линии фронта. "Ни в Брянске, ни в Белгороде нет линии фронта, только государственная граница. А поблизости с Ростовской областью идёт полоса обороны — Донецкий, Луганский фронты. Возможность прорывов диверсионно-разведывательных групп на порядок ниже", - указал Абросимов.

С ним согласилась ростовская журналистка, главный редактор издания "Наше время" Вера Южанская. По ее мнению, ситуация с проникновением диверсантов в Ростовскую область намного легче, чем в Белгородской и Брянской областях.

Она отметила, что пока рано говорить о каких-то конкретных шагах по реализации указа Путина. "По каким законам, актам будет осуществляться это - неизвестно. Ранее из Ростовской области добровольческие отряды шли на фронт", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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