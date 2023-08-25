Путин разрешил привлекать добровольцев в Ростовской области и на Кубани к борьбе с диверсантами

25 августа 2023, 19:13

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Оперштабы Краснодарского края и Ростовской области получили полномочия управлять военными и силовиками, а также привлекать добровольцев к охране порядка, защите границы и борьбе с диверсантами, следует из указа, подписанного сегодня президентом России.

Как писал "Кавказский узел", с 19 октября в Ростовской области и Краснодарском крае действует особый режим – "средний уровень реагирования", который предусматривает, в частности, проведение досмотра транспорта и ограничение свободы передвижения.

Владимир Путин подписал сегодня указ, по которому оперативные штабы восьми российских регионов со средним уровнем реагирования, которые расположены вблизи зоны специальной военной операции, в том числе Ростовской области и Краснодарского края, получили в оперативное подчинение силовиков и военных.

Оперштабы этих регионов смогут координировать на своих территория действия военнослужащих Вооруженных сил России, Росгвардии, сотрудников МЧС, служащих полиции и Федеральной службы безопасности. Кроме этого, оперштабы смогут привлекать силовиков и военных к охране общественного порядка, защите российской границы и борьбе с диверсионно-разведывательными группами. Согласно указу, определять потребность в военных и руководить ими будет представитель Минобороны, который входит в состав оперштаба, а органы ФСБ будут выполнять поставленные задачи "в соответствии со своими полномочиями", следует из текста указа, который опубликован на официально портале правовой информации.

Также указ разрешает "привлекать" для выполнения этих задач граждан "на добровольной основе". Оперштабы обязаны обеспечить их специальными средствами и средствами связи".

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