Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

31 августа 2023, 21:48

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Армянские военные сегодня вечером дважды обстреляли азербайджанские позиции на разных участках границы, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении опровергло эти сообщения.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу со стороны Армении. В Ереване опровергли это сообщение.

Подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечарского района (Соткское направление Гегаркуникской области Армении - прим. "Кавказского узла"), обстреляли из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

В другом сегодняшнем сообщении в своем Telegram-канале ведомство сообщило об обстрелах около 20.15 (19.15 мск) в направлении Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики. В обоих случаях "подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", отметило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении в своем Telegram-канале отреагировало на заявления Минобороны Азербайджана и назвало их "не соответствующими действительности".

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