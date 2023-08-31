Боевая позиция в армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/8402

31 августа 2023, 21:48

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

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Армянские военные сегодня вечером дважды обстреляли азербайджанские позиции на разных участках границы, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении опровергло эти сообщения.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу со стороны Армении. В Ереване опровергли это сообщение.

Подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечарского района (Соткское направление Гегаркуникской области Армении - прим. "Кавказского узла"), обстреляли из стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

В другом сегодняшнем сообщении в своем Telegram-канале ведомство сообщило об обстрелах около 20.15 (19.15 мск) в направлении Ордубадского района Нахичеванской Автономной Республики. В обоих случаях "подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры",  отметило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении в своем Telegram-канале отреагировало на заявления Минобороны Азербайджана и назвало их "не соответствующими действительности". 

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Примечание:

"Азербайджан обвинил карабахских военных в незаконном строительстве укреплений", "Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе", "Степанакерт обвинил Баку в обстреле". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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