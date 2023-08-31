31 августа 2023, 11:44

Азербайджан выразил протест Франции в связи с отправкой гуманитарного груза в Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана и получила ноту протеста в связи с визитом накануне мэров ряда французских городов к погранично-пропускному пункту "Лачин" для доставки гуманитарной помощи Нагорному Карабаху.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа из Еревана в сторону Лачинского коридора выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Армению для сопровождения груза, но Азербайджан не пропустил эти машины в Нагорный Карабах. Жители Степанакерта вышли на стихийную акцию, чтобы выразить свою признательность Франции, которая отправила в регион гуманитарную помощь. 

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В МИД Азербайджана расценили доставку гуманитарной помощи, не согласованную с Баку, как вмешательство во внутренние дела страны. Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон 31 августа была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана, ей была вручена нота протеста, сообщила пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Эти шаги французской стороны являются не только прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, но и посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны, защищенные международным правом", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Кроме того, как отмечается в сообщении азербайджанского МИД, "данные провокационные действия являются еще одним примером шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе".

"Азербайджан настоятельно потребовал от Франции прекращения шагов, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, защищенных международным правом, и ставят под угрозу хрупкий процесс нормализации, который продвигается активными усилиями международных игроков в регионе", - сказано в заявлении МИД, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Нападение на посольство в Ливане обеспокоило Баку", "Стрельба у президентского дворца подчеркнула обострение кризиса в Нагорном Карабахе", "Выступление Арутюняна успокоило протестующих в Степанакерте". 

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 августа 2023, 12:41

31 августа 2023, 12:01

31 августа 2023, 10:57

  • Нападение на посольство в Ливане обеспокоило Баку

    Около 50 человек, проводивших акцию протеста около здания посольства Азербайджана в Бейруте, забросали его бутылками с краской и взрывчатыми веществами. Власти Азербайджана направили в МИД Ливана ноту протеста, назвав действия нападавших актом вандализма.

31 августа 2023, 10:03

31 августа 2023, 09:12

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