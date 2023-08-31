Азербайджан выразил протест Франции в связи с отправкой гуманитарного груза в Карабах

31 августа 2023, 11:44

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Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана и получила ноту протеста в связи с визитом накануне мэров ряда французских городов к погранично-пропускному пункту "Лачин" для доставки гуманитарной помощи Нагорному Карабаху.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа из Еревана в сторону Лачинского коридора выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа Анн Идальго прибыла в Армению для сопровождения груза, но Азербайджан не пропустил эти машины в Нагорный Карабах. Жители Степанакерта вышли на стихийную акцию, чтобы выразить свою признательность Франции, которая отправила в регион гуманитарную помощь.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В МИД Азербайджана расценили доставку гуманитарной помощи, не согласованную с Баку, как вмешательство во внутренние дела страны. Посол Франции в Азербайджане Анн Буйон 31 августа была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана, ей была вручена нота протеста, сообщила пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Эти шаги французской стороны являются не только прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, но и посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны, защищенные международным правом", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Кроме того, как отмечается в сообщении азербайджанского МИД, "данные провокационные действия являются еще одним примером шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе".

"Азербайджан настоятельно потребовал от Франции прекращения шагов, которые направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, защищенных международным правом, и ставят под угрозу хрупкий процесс нормализации, который продвигается активными усилиями международных игроков в регионе", - сказано в заявлении МИД, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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