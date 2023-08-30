Жители Дагестана собрали 50 миллионов для пострадавших от взрыва

30 августа 2023, 23:43

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72 тысячи человек сделали пожертвования для помощи пострадавшим при взрыве в Махачкале, некоторые из них впервые приняли участие в благотворительном сборе. Всего собрано 50 миллионов рублей, деньги в первую очередь будут направлены семьям погибших и пострадавших, а также людям, чье жилье повреждено, сообщили руководители фонда "Надежда" и благотворительной платформы Tooba.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 119. В результате взрыва пострадали 400 строений, власти Дагестана пообещали выплатить компенсации жителям.

Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения АЗС в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов потребовал от подчиненных провести проверку мер безопасности. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арендатор склада вблизи заправки в пригороде Махачкалы Эльдар Насрулаев арестован на два месяца по делу о взрыве. По версии следствия, взрыву предшествовал пожар на станции техобслуживания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

Списки погибших и пострадавших в результате взрыва составляются различными органами власти, и фонд "Надежда" при оказании помощи руководствуется именно этими списками, рассказал руководитель дагестанского благотворительного фонда «Надежда» Мурад Керимов.

При правительстве республики создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и погибшим в результате взрыва в Махачкале., в который входят представители госструктур. "Мы сверяемся со списками, которые представляют в этот штаб различные компетентные органы", - пояснил он, добавив, что каждый запрос на помощь от семьи погибшего или пострадавшего проверяется тщательно и только после этого принимается решение об оказании необходимой помощи.

Благотворительный фонд "Надежда" в первую очередь оказывает помощь семьям, где есть погибшие и раненные в результате взрыва, в том числе людям, которые сопровождают пострадавших при взрыве, семьям, дома которых пострадали в результате взрыва. Если после оказания помощи этим категориям средства останутся, фонд намерен направить в частности, людям, у которых пострадали автомобили, которые были единственным средством заработка для семьи.

Мурад Керимов рассказал, что для точной оценки ущерба, причинённого в результате взрыва, на место выезжает специалист фонда и эксперты, которые проводят оценку. После осмотра объекта производится фиксация причинённого ущерба и создается смета проведения конкретных ремонтных работ. "Эксперты фиксируют, что именно пострадало, составляется смета. Мы обговариваем с семьей, что купим определенные (строительные) материалы", - рассказал Керимов.

Из ежедневно поступающих 30-40 обращений в фонд половина в настоящее время - от тех, кто пострадал в результате взрыва в пригороде Махачкалы, рассказал руководитель благотворительного фонда. "Можно обратиться в колл-центр нашего фонда. Если даже не ответят сразу из-за загруженности, то обязательно перезвонят. У нас все звонки фиксируются, так что никого не пропустим", - отметил Керимов.

По его словам, фактора недобросовестности, когда люди пытаются получить помощь, необоснованно заявляя, что пострадали при взрыве, со стороны жителей республики нет, но есть определенное недопонимание, в частности, люди хотят, чтобы им компенсировали минимальные имущественные потери, которые они понесли в результате взрыва, отметил Керимов. "Например, запрашивают возместить москитные сетки или жалюзи. Я понимаю, что это все было у людей, но у нас стоит задача решить проблемы первой необходимости. Например, окна - без окон жить невозможно. Крыша, например, тоже понятно. Также минимальный ремонт, если квартира пострадала от взрыва, чтобы люди жить могли", - пояснил руководитель фонда.

Керимов напомнил, что первоначальная сумма сбора для помощи семьям погибших и пострадавших в результате взрыва, была объявлена в 5 миллионов рублей, которая была собрана практически за первый час, а потом постепенно сумма сбора увеличивалась, пока к завершению не достигла 50 миллионов рублей. "Наша реакция и реакция общества на такой огромный сбор — это, наверное, ощущение консолидации общества, и демонстрация со стороны дагестанского общества готовности прийти на помощь ближнему", - отметил Керимов.

Участие в сборе более 72 тысяч человек, а также сумма 50 миллионов рублей демонстрируют высокое доверие к фонду "Надежда", считает Керимов. "Наверное, это показатель доверия со стороны общества к нашему фонду", - пояснил Керимов.

По словам руководителя "Надежды", обычно проводится подготовка к сбору и проверки ситуации, но в связи со взрывом сбор нужно было объявлять оперативно. После трагедии в пригороде Махачкалы люди сами обращались с просьбой открыть сбор, желая хоть как-то поучаствовать в помощи пострадавшим. Керимов упомянул, что в первые часы после произошедшей трагедии огромное количество людей пожелало сдать кровь для пострадавших, а также большое количество людей выехало на место взрыва, чтобы поучаствовать в разборе завалов. "Кто-то хотел материально поучаствовать. Мы открыли этот сбор в том числе по предложению разработчиков платформы для благотворительности Tooba. Было много людей, которые обращались с предложением помощи", - рассказал Керимов.

По его словам, в фонде не ожидали, что собранная сумма в десять раз превысит первоначально заявленную. Было предположение, что конечная цифра превысит начальную в два либо максимум три раза, отметил Керимов.

Республиканские власти были благодарны фондам, открывшим сборы, указал глава фонда. "Со стороны главы Дагестана и представителей правительства республики были благодарности всем тем людям, которые поучаствовали в этом сборе и надежда на то, что эти деньги дойдут до людей и работа будет скоординированной. Такое совместное взаимодействие приведет к максимальному результату", - считает Мурад Керимов.

Власти Дагестана отчитались, что 18 семей погибших и 21 пострадавший получили единовременные выплаты - по 1 миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч - получившим тяжелые травмы и по 200 тысяч рублей - пострадавшим с легкими травмами. Подготовлены документы для еще 50 выплат, сообщила администрация главы Дагестана 29 августа.

Сооснователь благотворительной платформы Tooba Рамазан Меджидов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что узнал о взрыве в пригороде Махачкалы через тридцать минут после случившегося. "Мне сообщили родственники и знакомые, которые были неподалеку от места взрыва",- рассказал Меджидов. Узнав о случившемся, Меджидов сразу связался с коллективом благотворительного фонда "Надежда", после разговора с руководством фонда было решено открыть сбор на платформе Tooba. "Несмотря на позднее время, все оперативно переключились в рабочий режим. Сотрудники платформы Tooba работают в разных городах, и те, кто находился в Махачкале отправились на станцию переливания крови, параллельно мониторя ситуацию. Я отдельно благодарен команде за их работу в этот период", - подчеркнул Рамазан Меджидов.

Первоначальная сумма в пять миллионов рублей была собрана за час, отметил он. "Наблюдая за растущими цифрами, мы понимали, что количество желающих помочь только растет. Параллельно к сбору подключились наши друзья с большим количеством подписчиков. Но, к сожалению, и информация о количестве жертв менялась – смертей становилось все больше, а действительные масштабы трагедии обретали более понятную и страшную форму. Поэтому, вместе с командой "Надежды" мы решили постепенно увеличивать сбор, дойдя до отметки 50 миллионов рублей", - рассказал Меджидов.

Объявленный сбор дал нагрузку на платформу, однако с проблемами связанными с пиковой активностью, удалось справиться Во время объявленного сбора в пиковые моменты на платформе происходило более двух тысяч единовременных платежей. "Это подтверждает, что люди хотят помогать, а добро - существует", - отметил основатель благотворительной платформы.

Меджидов отметил, что в феврале 2023 года благотворительный фонд "Сабиль" и "Закят" проводили сбор на помощь жертвам землетрясения в Турции и в общей сложности было собрано 130 миллионов рублей, что значительно выше нынешнего сбора пострадавшим от взрыва в Махачкале. Однако интенсивность пожертвований в случае с дагестанским сбором была значительно выше, отметил он. "Сбор был закрыт 16 августа. То есть сумма была набрана за полтора дня", - рассказал Меджидов.

38-летняя жительница Махачкалы Айшат участвовала в акции сразу после того, как узнала о том, что благотворительная платформа Tooba начала проводить сбор. "Узнав об этом через социальные сети, перевела деньги брату, чтобы он отправил", - рассказала женщина. Айшат считает, что каждый дагестанец в такой ситуации принял бы подобное решение, так как у людей "внезапно случилось горе" и последствия этого горя возможно облегчить, считает она. Жительница Дагестана отметила, что ранее слышала о платформе Tooba и также про благотворительный фонд "Надежда". "Доверие к благотворительному фонду очень большое. Это очень известный в Дагестане фонд", - отметила она.

Житель Махачкалы по Тимур узнал о сборе от своего друга, который разместил объявление в социальных сетях. Житель Махачкалы отметил, что давно скачал приложение Tooba и периодически участвует в различных сборах, объявляемых на площадке. Тимур рассказал, что после того, как произошел взрыв в пригороде Махачкалы, он хотел материально по мере возможности помочь пострадавшим и увидев сбор, отправил пожертвование. Тимур, рассказал, что давно следит за деятельностью благотворительного фонда "Надежда" и доверяет этому фонду.

Махачкалинец Ислам узнал о проведении сбора после того, как в очередной раз вошел в приложение Tooba, к этому моменту уже была собрана внушительная сумма. "Я просто время от времени захожу и по мере возможности помогаю тем, кто там есть (на сборы, которые объявлены в приложении). Когда зашел, увидел, что сбор идет и рассказал родственникам тоже об этом", - сообщил Ислам корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что уверен в том, что деньги поступят по назначению. "Фонд "Надежда" очень известный. В Дагестане нет, наверное, человека, который бы не знал, что это за фонд и что он делает. За свои перечисленные деньги не волнуюсь", - отметил Ислам.

Жительница Махачкалы Заира также поучаствовала в сборе, объявленном фондом "Надежда" на платформе Tooba. По ее словам она ранее не была знакома с этим приложением, но желание помочь пострадавшим в результате взрыва, заставило скачать приложение и принять участие в сборе. "Не жалею. Главное, сказали, что это безопасно и в сторону куда-то деньги не уйдут. Думала, что тут только дагестанские фонды, но тут и российские фонды тоже есть. Даже есть фонды по защите животных. Была удивлена", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". Хотя с платформой Tooba Заира не была знакома, о деятельности фонда "Надежда" ей известно, она считает его "фондом, заслуживающий доверия".

Житель одного из горных районов Дагестана по имени Исмаил узнал о проводимом сборе от родственника. Сам Исмаил не стал скачивать и устанавливать приложение, а решил передать деньги родственнику, чтобы тот от его имени через приложение перевел деньги. Исмаил узнал о случившейся трагедии из социальных сетей. Мужчина считает, что собранная сумма в размере 50 миллионов рублей - это не предел для дагестанского общества и в моменты катастроф и горя" дагестанцы способны на большее". Исмаил слышал про фонд "Надежда", тем не менее подробно об их деятельности он не знает и ранее в сборах каких-либо благотворительных фондов он не участвовал.

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