Власти Свердловской области отреагировали на протест Баку

30 августа 2023, 10:11

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Губернатор Свердловской области после протеста Баку извинился за участие председателя гордумы Екатеринбурга в мероприятии по случаю 30-летия образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста по поводу проведенного в Екатеринбурге мероприятия ко дню образования Талыш-Муганской автономной республики, участие в котором принял председатель гордумы Игорь Володин.

Посольство призвало "принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия" и попросило предотвратить в будущем "подобные провокационные шаги, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы ситуацию, сложившуюся из-за посещения Игорем Володиным мероприятия в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики, сообщил сотрудник областного департамента информполитики.

По данным департамента, Евгений Куйвашев извинился и «выразил надежду на разрешение конфликта», сообщило 29 августа екатеринбургское издание 66.ru.

Мероприятие, посвященное 30-летию образования непризнанной республики, прошло в Екатеринбурге 7 августа, его посетили около 60 представителей талышских организаций из ряда регионов России и официально приглашенный Игорь Володин, который пришел туда и поздравил собравшихся как представитель власти.

Источник в правительстве региона сообщил, что после скандала Володину не дадут стать спикером гордумы в новом созыве, выборы в который пройдут 9-10 сентября, пишет сегодня "Коммерсант". Сам Игорь Володин на звонки корреспондента не ответил, пишет издание.

Ранее Володин заявлял, что не понимает претензий в свой адрес. «Когда мне приходят приглашения от представителей любых национальностей, которые у нас проживают, я прихожу туда и поздравляю. Я не вникал, с чем связано мероприятие. Приходит приглашение — я реагирую на него. Какие претензии могут быть ко мне? Я пришел туда, поздравил, а минут через 20 ушел», - привело его слова издание.

Напомним, в 1993 году группа офицеров-талышей во главе с полковником Аликрамом Гумматовым провозгласила Талыш-Муганскую Автономную Республику. Были сформированы местные органы власти и созвано учредительное собрание - Национальный Меджлис. Власти Азербайджана не признали республику, а выступление офицеров не получило значительной поддержки со стороны талышского населения. В августе 1993 года республика пала, Гумматов был приговорен к пожизненному заключению и после 10 лет, проведенных в тюрьме, лишен азербайджанского гражданства и депортирован в Голландию.

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