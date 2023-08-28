Проведение в Екатеринбурге дня Талыш-Муганской автономии возмутило Баку

28 августа 2023, 04:52

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Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в министерство иностранных дел России по поводу проведения в Екатеринбурге мероприятия ко дню образования Талыш-Муганской автономной республики, участие в котором принял председатель городской думы Игорь Володин.

Ноту в министерство иностранных дел России и письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву направило посольство Азербайджана в России.

Поводом стало проведенное в начале августа в Екатеринбурге мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования Талыш-Муганской автономной республики, пишет 27 августа "Тренд".

Мероприятие в документах названо "провокационным", а участие в нем председателя городской думы Екатеринбурга Игоря Володина - "недопустимым". "Данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству", - цитирует ноту 1news.az.

Ведомство призвало "принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия", не уточнив, впрочем, о каких мерах может идти речь. Кроме того, посольство, которое ожидает официальный ответ российской стороны, выразило "настоятельную просьбу" предотвратить в будущем "подобные провокационные шаги, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

"Кавказский узел" писал, что 21 июня 1993 года группа офицеров-талышей во главе с полковником Аликрамом Гумматовым провозгласила Талыш-Муганскую Автономную Республику. Были сформированы местные органы власти, и созвано учредительное собрание - Национальный Меджлис. Выступление не получило значительной поддержки со стороны талышского населения, и 23 августа 1993 года республика пала. Аликрам Гумматов был приговорен к пожизненному заключению и после 10 лет, проведенных в тюрьме, в 2004 году был лишен азербайджанского гражданства и депортирован в Голландию.

Талыши (самоназвание - "толыш") - народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, говорится в справке "Талыши", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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