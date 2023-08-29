Абубакар Янгулбаев включен в список экстремистов и террористов

29 августа 2023, 16:45

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Росфинмониторинг внес сегодня в перечень экстремистов и террористов сына Заремы Мусаевой, юриста Абубакара Янгулбаева.

"Кавказский узел" писал, что уголовное дело по террористической статье возбуждено против юриста Абубакара Янгулбаева, ранее он стал подозреваемым по делу об экстремизме. Поводом для дела по террористической статье он назвал комментарий о судьбе Ахмата Кадырова.

Панее один из сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, был объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. В ноябре 2022 года Росфинмониторинг включил и еще одного сына Заремы Мусаевой, Байсангура Янгулбаева в список экстремистов и террористов. 9 мая стало известно, что он объявлен в федеральный розыск. Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы сейчас живут в Европе.

Росфинмониторинг внес сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой Абубакара Янгулбаева в перечень террористов и экстремистов, сообщило сегодня ТАСС.

Как следует из информации на сайте ведомства, среди 13 человек, которые добавлены в список сегодня - уроженец Грозного Абубакар Сайдаевич Янгулбаев, родившийся 14 марта 1992 года.

Абубакар Янгулбаев - сын Заремы Мусаевой, которую суд в Грозном в июле приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".