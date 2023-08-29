Азербайджан сообщил о перестрелке в зоне конфликта

29 августа 2023, 12:47

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Карабахские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Физулинском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Минобороны Нагорного Карабаха отвергло эти обвинения.

По данным Минобороны Азербайджана, 28 августа в 23.50 [22.50 мск] карабахские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат в Физулинском направлении.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Карабахское оборонное ведомство отвергло эти обвинения. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 28 августа карабахские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице министерства в соцсети Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области. Азербайджан отверг эти обвинения.

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