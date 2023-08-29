29 августа 2023, 12:47

Азербайджан сообщил о перестрелке в зоне конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карабахские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Физулинском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Минобороны Нагорного Карабаха отвергло эти обвинения.

По данным Минобороны Азербайджана, 28 августа в 23.50 [22.50 мск] карабахские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат в Физулинском направлении.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Карабахское оборонное ведомство отвергло эти обвинения. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 28 августа карабахские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице министерства в соцсети Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области. Азербайджан отверг эти обвинения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Сельхозтехника обстреляна в Нагорном Карабахе", "Армянские аналитики спрогнозировали последствия отказа Баку пропустить гуманитарный груз", "Миротворцы сообщили о перестрелке в зоне карабахского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 августа 2023, 11:51

29 августа 2023, 10:58

  • Научный журнал удалил статью из-за нашествия прокадыровских ботов

    Научный журнал TechInsider удалил статью про кадык после того, как на его страницах в соцсетях стали массово оставлять комментарии боты, восхваляющие главу Чечни Рамзана Кадырова. В статье также было словосочетание "адамово яблоко". Вероятно, активность ботов связана с созвучием слова "кадык" с фамилией Кадырова, и "адамова яблока" с именем его сына Адамом, считают в редакции.

29 августа 2023, 10:09

29 августа 2023, 09:17

  • 2 Стихийный мемориал сбитым "вагнеровцами" летчикам возник в Ростове-на-Дону

    В центре Ростова-на-Дону возник стихийный мемориал, посвященный членам экипажа самолета Ил-22, сбитого бойцами ЧВК "Вагнер" 24 июня во время мятежа. Власти убрали стихийный мемориал Евгению Пригожину, однако люди продолжают нести на это место цветы. Таким образом, в центре города образовались два стихийных мемориала.

29 августа 2023, 08:21

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи