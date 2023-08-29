Стихийный мемориал погибшим летчикам, фото: https://rostovgazeta.ru/news/2023-08-28/esche-odin-stihiynyy-memorial-poyavilsya-v-rostove-3024458?ysclid=llvyajuafz920690721

29 августа 2023, 09:17

Стихийный мемориал сбитым "вагнеровцами" летчикам возник в Ростове-на-Дону

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В центре Ростова-на-Дону возник стихийный мемориал, посвященный членам экипажа самолета Ил-22, сбитого бойцами ЧВК "Вагнер" 24 июня во время мятежа. Власти убрали стихийный мемориал Евгению Пригожину, однако люди продолжают нести на это место цветы. Таким образом, в центре города образовались два стихийных мемориала.

Как информировал "Кавказский узел", после сообщений о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина жители Ростова-на-Дону организовали стихийный мемориал около здания цирка, который "вагнеровцы" заняли 24 июня.

24 июня, во время мятежа, "вагнеровцы" сбили, помимо прочего, самолет Ил-22. На борту находились 10 человек, все они погибли. Позже стало известно, что самолет использовался как командный пункт, передало 28 июля РБК.

Еще один стихийный мемориал возник в Ростове-на-Дону около здания штаба Южного военного округа (СВО). Мемориал посвящен памяти экипажа самолета Ил-22, члены которого погибли во время мятежа Евгения Пригожина 24 июня. Мемориал расположен у памятника "Воинам – участникам локальных войн и конфликтов", передала сегодня Rostovgazeta.ru.

В центре Ростова-на-Дону, таким образом, находятся два стихийных мемориала. Второй посвящен памяти Евгения Пригожина и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Ранее неизвестные убрали с фасада здания цирка стихийный мемориал Пригожину и Уткину. Также была убрана большая часть цветов, которые принесли жители. Однако ростовчане продолжают нести гвоздики и розы. Кто-то принес рамку со стихотворением, посвященным Пригожину. На ней маркером написано "Лучший в аду", сообщил "Блокнот Ростов-на-Дону".

Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy, 10 человек, которые были на борту, погибли. В числе пассажиров бизнес-джета были основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин. 27 августа Следком подтвердил гибель Пригожина.

"Кавказский узел" также писал, 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". На следующий день в центре Ростова-на-Дону около здания командования ЮВО появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в городе. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону".

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Примечание:

"Командующий 58-й армией отстранен от должности после доклада о ее проблемах", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "Ростовская полиция отчиталась об изъятом оружии мятежников".

Автор: "Кавказский узел"

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