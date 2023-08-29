Стихийный мемориал сбитым "вагнеровцами" летчикам возник в Ростове-на-Дону

29 августа 2023, 09:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В центре Ростова-на-Дону возник стихийный мемориал, посвященный членам экипажа самолета Ил-22, сбитого бойцами ЧВК "Вагнер" 24 июня во время мятежа. Власти убрали стихийный мемориал Евгению Пригожину, однако люди продолжают нести на это место цветы. Таким образом, в центре города образовались два стихийных мемориала.

Как информировал "Кавказский узел", после сообщений о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина жители Ростова-на-Дону организовали стихийный мемориал около здания цирка, который "вагнеровцы" заняли 24 июня.

24 июня, во время мятежа, "вагнеровцы" сбили, помимо прочего, самолет Ил-22. На борту находились 10 человек, все они погибли. Позже стало известно, что самолет использовался как командный пункт, передало 28 июля РБК.

Еще один стихийный мемориал возник в Ростове-на-Дону около здания штаба Южного военного округа (СВО). Мемориал посвящен памяти экипажа самолета Ил-22, члены которого погибли во время мятежа Евгения Пригожина 24 июня. Мемориал расположен у памятника "Воинам – участникам локальных войн и конфликтов", передала сегодня Rostovgazeta.ru.

В центре Ростова-на-Дону, таким образом, находятся два стихийных мемориала. Второй посвящен памяти Евгения Пригожина и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Ранее неизвестные убрали с фасада здания цирка стихийный мемориал Пригожину и Уткину. Также была убрана большая часть цветов, которые принесли жители. Однако ростовчане продолжают нести гвоздики и розы. Кто-то принес рамку со стихотворением, посвященным Пригожину. На ней маркером написано "Лучший в аду", сообщил "Блокнот Ростов-на-Дону".

Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy, 10 человек, которые были на борту, погибли. В числе пассажиров бизнес-джета были основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин. 27 августа Следком подтвердил гибель Пригожина.

"Кавказский узел" также писал, 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". На следующий день в центре Ростова-на-Дону около здания командования ЮВО появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в городе. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.