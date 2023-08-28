Cелевые потоки в Исмаиллинском районе Азербайджана. Фото: https://armeniatoday.news/region-ru/649049/

28 августа 2023, 22:56

Начата оценка ущерба после схода селя в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Селевые потоки сильно повредили дома жителей села Моллаисаглы Исмаиллинского района, в четырех селах Гейчайского района разрушены мосты и повреждены частные дома, сообщили власти. Сегодня в пострадавших селах началась оценка ущерба после стихийного бедствия.

Как писал "Кавказский узел", сильные ливни и вызванные ими селевые потоки 26 августа разрушили несколько дорог в Азербайджане, нанесли ущерб жителям нескольких сел и смыли в ирригационные каналы отходы с мусорного полигона.

26 августа после сильного ливня затопило водой дома и разрушило селем дороги в Исмаиллинском и Гейчайском районах Азербайджана. Особенно пострадали хозяйства и имущество в селе Моллаисаглы Исмаиллинского района. Прибывшее в село по экстренному вызову подразделение МЧС эвакуировало двух жителей, оказавшихся в селевом потоке - Рагифа Ширинова и Этирама Багыева, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Азербайджана.

Сегодня сотрудники МЧС начали оценивать ущерб хозяйствам и домам в селе Моллаисаглы, данных о размере ущерба пока нет. Находящиеся вблизи речной плотины жилые дома сельчан сильно повреждены. Закрытая из-за селя автомобильная дорога Баку-Исмаиллы-Евлах очищена от ила, по ней возобновлено движение, отметили в ведомстве.

В Гейчайском районе пострадали села Гарамарьям, Ашагы Гарамарьяи, Гарайазы, Гарабаггал и Быгыр. В результате обрушения моста прервалась связь с селом Ашагы Гарамарьям. По словам заместителя председателя исполнительной власти Гейчаского района Икрама Валиева, в селе Ашагы Гарамарйам водой разрушено пять мостов. В настоящее время проводится оценка ущерба частным владениям и общественным местам пользования. Разрушения значительные, повреждены дома, частные хозяйства", - сказал Валиев корреспонденту "Кавказского узла".

Решений об эвакуации населения не было по обоим районам. "Селевая вода сошла, в деревнях и на дорогах остался ил, принесенный селем мусор, камни. Силами местной техники и районных отделений МЧС проводятся очистительные и восстановительные работы. Подсчет ущерба продолжается, материальная помощь пока не оказывалась", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в исполнительной власти Гейчайского района.

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Примечание:

"Дома жителей азербайджанского поселка повреждены после схода селя", "Азербайджанские сельчане лишились урожая после ливней", "Проведение в Екатеринбурге дня Талыш-Муганской автономии возмутило Баку".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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