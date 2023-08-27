Ливни и селевые потоки нанесли ущерб жителям азербайджанских сел

27 августа 2023, 04:57

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Сильные ливни и вызванные ими селевые потоки разрушили несколько дорог в Азербайджане, нанесли ущерб жителям нескольких сел и смыли в ирригационные каналы отходы с мусорного полигона. Жителей одного из сел пришлось эвакуировать из-за вышедшей из берегов реки.

Вечером 26 августа в нескольких регионах Азербайджана прошли проливные дожди, которые вызвали сход селевых потоков.

Селевые потоки повредили транспортную инфраструктуру на трассе Баку - Шамахы - Евлах, движение по автомагистрали ограничено в обоих направлениях. В Самухском районе сель повредил участок дороги Еникенд - Пойлу, пишет oxu.az со ссылкой на Государственной агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Серьезный ущерб нанесен домам и посевам в селах Герамарьям, Екахана и Шахсолтанлы Гейчайского района. Селевые потоки унесли домашних животных. Из-за обильных дождей в селе Моллаисаглы Исмаиллинского района вышла из берегов река. Жизнь местных жителей оказалась под угрозой, сотрудники МЧС их эвакуировали, информирует АПА.

В селе Гарабаггал Гейчайского района селевые потоки смыли мусорный полигон, отходы попали в ирригационные каналы близлежащих сел. В результате возникла опасность для здоровья людей, которые используют воду из каналов для полива полей и в быту, пишет Haqqin.az.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Гёйчайского района городе Гёйчай будет +29, без осадков. В ночь на 18 августа ожидается облачная погода, температура понизится до +23. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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