27 августа 2023, 04:57

Ливни и селевые потоки нанесли ущерб жителям азербайджанских сел

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сильные ливни и вызванные ими селевые потоки разрушили несколько дорог в Азербайджане, нанесли ущерб жителям нескольких сел и смыли в ирригационные каналы отходы с мусорного полигона. Жителей одного из сел пришлось эвакуировать из-за вышедшей из берегов реки.

Вечером 26 августа в нескольких регионах Азербайджана прошли проливные дожди, которые вызвали сход селевых потоков.

Селевые потоки повредили транспортную инфраструктуру на трассе Баку - Шамахы - Евлах, движение по автомагистрали ограничено в обоих направлениях. В Самухском районе сель повредил участок дороги Еникенд - Пойлу, пишет oxu.az со ссылкой на Государственной агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Серьезный ущерб нанесен домам и посевам в селах Герамарьям, Екахана и Шахсолтанлы Гейчайского района. Селевые потоки унесли домашних животных. Из-за обильных дождей в селе Моллаисаглы Исмаиллинского района вышла из берегов река. Жизнь местных жителей оказалась под угрозой, сотрудники МЧС их эвакуировали, информирует АПА.

В селе Гарабаггал Гейчайского района селевые потоки смыли мусорный полигон, отходы попали в ирригационные каналы близлежащих сел. В результате возникла опасность для здоровья людей, которые используют воду из каналов для полива полей и в быту, пишет Haqqin.az.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Гёйчайского района городе Гёйчай будет +29, без осадков. В ночь на 18 августа ожидается облачная погода, температура понизится до +23. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ильхам Алиев рапортовал о возвращении 20 семей в село Талыш", "Дома жителей азербайджанского поселка повреждены после схода селя", "Азербайджанские сельчане лишились урожая после ливней".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 августа 2023, 05:56

27 августа 2023, 03:58

  • Запрет на передвижение на самокатах введен в Сочи

    На Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах и на улице Навагинской в Сочи запрещено движение самокатов. Всего в исторических границах города определены 23 зоны, где будет введен запрет.

27 августа 2023, 02:59

27 августа 2023, 02:00

  • Боец из Грузии погиб на Украине

    Во время боевых действий на Украине погиб гражданин Грузии Николоз Ахвледиани, его гибель подтвердил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

27 августа 2023, 01:01

  • Обязательные нормы при проведении свадеб введены в Чечне

    Духовное управление мусульман Чечни по поручению главы республики приняло обязательные нормы при проведении свадебных торжеств, в соответствии с которыми, например, веден размер калыма, строго запрещены дорогие подарки и установлен внешний вид платья невесты.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи