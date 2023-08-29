Антитеррористическое учение «Атом-21» в Чечне в феврале 2021 года. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/operativnym-shtabom-v-chechenskoy-respublike-0.html#&gid=1&pid=3

29 августа 2023, 01:59

Неделя с 21 по 27 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 21 по 27 августа 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Уже 15 недель подряд не фиксируются инциденты, и соответственно не поступает сведений о жертвах в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Всего из 34 недель текущего года 30 прошли без жертв и инцидентов и четыре – с жертвами. Последний раз о жертвах сообщалось 11 мая. Тогда, по сведениям МВД Дагестана, 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«За неделю с 14 по 20 августа жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 7 по 13 августа прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 31 июля по 6 августа жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

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29 августа 2023, 01:24

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