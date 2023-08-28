Силовики изъяли оргтехнику у азербайджанского активиста Буньядова

28 августа 2023, 12:49

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В доме пресс-секретаря азербайджанского движения "Мусульманское единство" Абульфаза Буньядова силовики провели обыск и изъяли книги, ноутбук, телефон и носители информации. Буньядов и его соратники сочли это попыткой давления на организацию.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2018 года парализованный после ранения силовиками пресс-секретарь движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Абульфаз Буньядов был признан виновным в терроризме и других тяжких преступлениях и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в закрытой Гобустанской тюрьме. В июле 2019 года защита убедила суд досрочно освободить Буньядова по состоянию здоровья. В июне 2023 года Буньядов сообщил, что полицейские контролируют визиты родственников и врачей к нему и не выпускают его на лечение в больницу. Такой контроль над освобожденным из тюрьмы человеком противоречит закону, указал правозащитник Эльшан Гасанов.

26 ноября 2015 года в ходе спецоперации, проведенной в Нардаране в доме Абульфаза Буньядова, были убиты семь человек, в том числе двое силовиков. После спецоперации в Нардаране начались беспорядки. Суд признал организаторами беспорядков лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и 17 его сторонников. Подробности конфликта между светскими властями и религиозными деятелями собраны в справке "Кавказского узла" "Нардаран".

В субботу 26 августа сотрудники Службы госбезопасности провели обыск в частном доме Абульфаза Буньядова в поселке Нардаран, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сам активист.

"Они предъявили санкцию суда, в которой необходимость обыска объяснялась расследованием некоего неназванного уголовного дела, и в частности, "необходимостью уточнения следственных материалов". Мне не позволили пригласить адвоката. Обыск продолжался три часа. Они изъяли несколько книг, мои жесткий диск, флеш-карту, ноутбук, мобильный телефон. Я абсолютно спокоен, ничего противозаконного я не совершал. Да и вообще человек, прикованный к кровати, вряд ли может совершить что-то противозаконное. Считаю, что их целью было изъятие ноутбука и телефона, чтобы проверить мои контакты, мою переписку с членами нашей организации. Это давление на нашу организацию", - рассказал Абульфаз Буньядов.

Он отметил, что изъятие устройств затруднило его деятельность в ДМЕ. "Я остался без контактов. Надо все по-новому восстанавливать. Сейчас я разговариваю с вами по телефону своей супруги", - сказал Буньядов.

Давлением силовиков на ДМЕ счел обыск у Буньядова и член правления ДМЕ Агали Яхьяев. "Абульфаз Буньядов парализован, но и в этом состоянии его не оставляют в покое. Несмотря на тяжелую болезнь, он в организации выполняет роль ответственного за коммуникации с прессой. Кроме того, он помогает в защите прав арестованных членов организации, в частности, в поиске для них адвокатов. Обыск в его доме является давлением на него и на нашу организацию", - сказал Яхьяев корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист-фрилансер и бывший член уже не действующего "Комитета защиты прав исламистов" Арзу Абдулла, комментируя обыск в доме Буньядова, отметила, что «беды этого человека не кончаются».

"26 ноября 2015 года спецоперацию в Нардаране провели как раз в доме Абульфаза Буньядова, когда верующие проводили религиозное мероприятие. Тогда Буньядов получил пулевое ранение. В таком состоянии он подвергался пыткам. Силовиками были убиты двое его двоюродных братьев. Буньядов стал инвалидом. Через три года после ареста его освободили. Но даже в парализованном состоянии его не оставляют в покое. Все это время вокруг его дома контроль полиции, к нему ограничивают допуск людей, пускают только близких родственников, а сейчас провели и обыск", - сказала Абдулла корреспонденту «Кавказского узла».

Представители Службы госбезопасности оказались недоступными для комментариев.

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