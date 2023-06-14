Азербайджанский активист пожаловался на незаконный полицейский контроль

14 июня 2023, 15:11

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Сотрудники полиции контролируют визиты родственников и врачей к парализованному члену движения "Мусульманское единство" Абульфазу Буньядову и не выпускают его на лечение в больницу, рассказал сам активист. Такой контроль над освобожденным из тюрьмы активистом противоречит закону, указал правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля 2018 года парализованный после ранения силовиками Абульфаз Буньядов, а также Эльхан Искендеров были признаны виновными в терроризме и других тяжких преступлениях. Бакинский суд приговорил Буньядова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в закрытой Гобустанской тюрьме. 10 июля 2019 года защита убедила суд досрочно освободить парализованного Абульфаза Буньядова по состоянию здоровья.

26 ноября 2015 года в ходе спецоперации, проведенной в Нардаране в доме Абульфаза Буньядова, были убиты семь человек, в том числе двое силовиков. После спецоперации Буньядов, парализованный из-за ранения, был задержан. В ночь на 16 марта 2017 года силовики ворвались в дом активиста "Мусульманского единства" Эльхана Искендерова и силой увезли его, впоследствии он был арестован по обвинению в причастности к событиям в Нардаране. Суд приговорил Искендерова к 14 годам тюрьмы.

Прикованный к постели пресс-секретарь движения «Мусульманское единство» Абульфаз Буньядов пожаловался на ограничение его прав, в том числе права на доступ к медицинской помощи. "Со дня моего задержания в ноябре 2015 года перед нашим домом в поселке Нардаран постоянно находятся сотрудники полиции. Даже после того, как в 2019 году суд освободил меня по состоянию здоровья, сотрудники полиции продолжают оставаться у нашего дома. В решении суда мне был запрещен только выезд из страны, никаких других обязательств не было наложено. Тем не менее, фактически я нахожусь под домашним арестом. Полиция не разрешает, чтобы меня вывозили из дома куда-нибудь. Более того, к нам домой не пускают наших родственников, друзей, знакомых. Даже взрослых членов нашей семьи проверяют по паспорту при входе и выходе из дома. Я неоднократно жаловался об этом в МВД, но тщетно", - рассказал сегодня Абульфаз Буньядов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам активиста, сотрудники полиции создают проблемы приходящим к нему для обследования врачам и даже бригадам скорой помощи. "В ноябре 2015 года я был ранен и были повреждены легкие. После освобождения врачей ко мне пропускали только по специальному разрешению полиции. В последнее время в легких идет процесс воспаления, накапливается жидкость. Ее надо откачивать, и это необходимо сделать в стационарных условиях. Но меня не выпускают из дома. Вот уже 20 дней у меня температура тела выше нормы. Я должен выехать на лечение в больницу, но полиция меня не выпускает. Я звоню на горячую линию МВД, мне отвечают, что разрешение должно быть выдано 42-м отделением Сабунчинского районного управления полиции. А они говорят, что надо получить разрешение в самом райуправлении, и так все отсылают меня друг к другу, а в итоге никто разрешения не дает", - рассказал Буньядов.

Он отметил, что даже когда обращается в скорую помощь, то выясняется, что для госпитализации ему также необходимо разрешение полиции. "Установление полицейского поста перед моим домом, запрет на выход из дома и выезд на лечение противоречат закону", - сказал Абульфаз Буньядов.

Получить комментарии в пресс-службе МВД не удалось: в ведомстве не отвечали на неоднократные телефонные звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Лишение Буньядова возможности получить эффективную медицинскую помощь является незаконным, считает руководитель "Центра мониторинга политзаключенных" Эльшан Гасанов. "Даже находясь в тюремном заключении, гражданин имеет право на качественную медицинскую помощь. Буньядов же освобожден решением суда от дальнейшего отбытия наказания. Незаконно лишать его медицинской помощи. Очевидно, освободив его из тюрьмы, власти решили создать ему режим домашнего ареста, что, однако, не предусмотрено законом. Видимо, его пытаются изолировать от соратников или ограничить контакты телефонными разговорами и сообщениями посредством мессенджеров", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

У Буньядова нет каких-либо обязательств, допускающих ограничение его прав, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" бывший адвокат Буньядова Фахраддин Мехтиев.

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