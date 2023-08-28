28 августа 2023, 08:37

Ролик с агрессивными собаками в Махачкале привлек внимание прокуратуры

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Сотрудники прокуратуры начали проверку в отношении властей Махачкалы после того, как в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого стая бродячих собак напала на гуляющего по берегу моря мальчика, отчиталось ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", в соцсетях ранее распространилось видео, на кадрах которого в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая собак. Он смог спастись от нее, зайдя в воду. Пользователи Telegram, которые посмотрели это видео, призвали местные власти решить проблему с бродячими собаками.

После публикации в соцсетях видео с нападением собак на мальчика в микрорайоне Редукторный в Махачкале прокуратура этого города начала проверку. Сотрудники ведомства дадут оценку на предмет соблюдения местной администрацией и организациями законодательства об ответственном обращении с животными, сообщила прокуратура Дагестана 27 августа в своем Telegram-канале.

Напомним, в Дагестана проблема с нападениями бродячих собак на людей остается актуальной длительное время. Так, в феврале 2017 года бродячие собаки напали на девятилетнюю школьницу в Махачкале и загрызли насмерть.

16 февраля 2018 года в Махачкале был найден мертвым еще один ребенок. По версии МВД, его также загрызли бродячие собаки.

Блогер Расул Асад и "Монитор ЖКХ" в октябре 2022 года подчеркнули, что в Каспийске и Махачкале проблема безнадзорных собак остается актуальной, и что власти не решают ее.

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Примечание:

"Жители Хасавюрта сообщили об отравленных бездомных собаках", "Зоозащитники потребовали расследовать отстрел собак в Каспийске", "Меликов списал на бродячий скот срыв планов по запуску "Ласточки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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