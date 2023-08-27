Дело об истязании пациента в махачкалинском психдиспансере дошло до суда

27 августа 2023, 08:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие по делу об истязании санитаркой пациента Республиканского психоневрологического диспансера в Махачкале завершено, его материалы переданы в суд, отчитались следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля в соцсетях распространилось видео, на котором сотрудница Республиканского психоневрологического диспансера в Махачкале подвергала издевательствам пациента, а вторая снимала происходящее и смеялась. Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал наказать сотрудниц диспансера. Следком отчитался о возбуждении уголовного дела по статье об истязании.

Сотрудники следственного управления (СУ) СКР по Дагестану завершили расследование уголовного дела об истязании пациента в отношении сотрудницы психоневрологического диспансера в Махачкале, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 20 июля обвиняемая, находясь на рабочем месте, причинила физические и психические страдания пациенту, посредством того, что издевалась над ним и мучила. Ей вменяются пункты "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание" (предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим "Кавказского узла"), привело 26 августа РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сказано в сообщении.

Напомним, ранее юрист Магомед Гаджиев в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что заснятые на видео действия медперсонала нарушают положения закона "О психиатрической помощи", и что не часто такие видео становятся достоянием гласности. "Не удивлюсь, что в ходе расследования выявятся и другие подобные факты. Такие случаи не часто становятся достоянием гласности, в данном случае повезло, что видеозапись появилась в соцсети", – сказал юрист.

На работу Республиканского психоневрологического диспансера жалобы не поступали, рассказал также ранее корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

К пациентам насилие и истязания применяться не могут ни в каких случаях, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" бывшая врач, работавшая в одном из психиатрических стационаров. Она подчеркнула, что речь в том числе идет и о буйных пациентах.

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